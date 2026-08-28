Fonduri UE 2026: Granturi de câte 100.000-300.000 EUR pentru firme micro din județele Iași, Bacău, Suceava, Botoșani, Neamț, Vaslui. Ghidul oficial și perioada de înscrieri la finanțare

Microîntreprinderile din cele 6 județe ale Regiunii de dezvoltare Nord-Est pot obține granturi de câte 100.000-300.000 EUR pe proiect, printr-o linie de fonduri europene programată să se deschidă online în luna septembrie 2026.

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est a publicat varianta oficială a Ghidului solicitantului pentru finanțarea „Investiții pentru modernizarea microîntreprinderilor – Apel 2”.

Firmele vor putea depune proiectele în sistemul electronic MySMIS2021 în perioada 28.09.2026, ora: 14:00 - 28.10.2026, ora: 14:00.

Finanțarea este destinată microîntreprinderilor din cele 6 județe ale Regiunii Nord-Est:

Iași ,

, Bacău,

Suceava ,

, Botoșani,

Neamț ,

, Vaslui.

Am mai scris pe StartupCafe despre acest apel de proiecte din faza de pregătire, dar acum se și lansează.

Pentru a sprijini potențialii solicitanți în evaluarea competitivității proiectului înainte de depunere, ADR Nord-Est pune la dispoziție un instrument online de autoevaluare.

Prin completarea informațiilor solicitate, puteți estima punctajul proiectului în raport cu criteriile de evaluare aplicabile apelului și puteți lua o decizie mai bine fundamentată privind pregătirea și depunerea cererii de finanțare.

Important: Pentru criteriile care pot fi determinate înainte de depunere, instrumentul estimează punctajul pe baza informațiilor preluate din baza de date ANAF și a celor introduse de utilizator, precum codul CAEN vizat de investiție, numărul de salariați, localizarea, contribuția proprie sau indicatorii economico-financiari. Pentru șase subcriterii care nu pot fi evaluate în mod obiectiv în această etapă sunt alocate automat 25 de puncte, utilizate exclusiv pentru calculul estimativ al autoevaluării și care nu reprezintă un punctaj garantat în evaluarea oficială a proiectului.

Atenție: atingerea pragului minim de calitate de 70 de puncte nu garantează obținerea finanțării. Apelul este competitiv, iar proiectele vor fi ierarhizate în funcție de punctajul obținut în procesul oficial de evaluare și vor intra în etapa de contractare în limita alocării financiare disponibile.

Instrumentul de autoevaluare are caracter orientativ și nu înlocuiește evaluarea oficială a cererii de finanțare.

Grantul și cofinanțarea proprie a microîntreprinderilor

Bugetul total al apelului este de 20.370.738,40 euro, din care 17.315.127,64 euro de la Uniunea Europeană, prin Politica de Coeziune a UE, iar restul de 3.055.610,76 euro de la bugetul de stat al României. Pentru transformarea din euro în lei a alocării, în aplicația MySMIS este utilizat cursul InforEuro din luna publicării ghidului, respectiv luna august 2026: 1 euro= 5, 2434 lei.

Din acești bani, firmele eligibile vor putea obține fonduri nerambursabile de câte 100.000 și 300.000 de euro pe proiect, sub formă de ajutoare de minimis.

Antreprenorii trebuie să asigure și ei o cofinanțare din surse proprii de minimum 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, plus toate cheltuielile neeligibile din proiecte.

Ajutoare pentru microîntreprinderi în regiunea Nord-Est: condiții de eligibilitate a firmelor

Conform ghidului solicitantului, o firmă beneficiară trebuie să îndeplinească o serie de condiții de eligibilitate, printre care:

Să fie societate comercială care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, înregistrată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, cu sediul social în regiunea Nord-Est (urban sau rural). Aici intră SRL-uri, SA-uri etc.

Microîntreprinderile sunt definite ca întreprinderi care au un număr mediu de salariați mai mic decât 10 și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane de euro, echivalent în lei, în conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM.

2. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

3. O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2026:

trebuie să fi fost înființată cel mai târziu la 3 ianuarie 2025 (prima zi lucrătoare din anul 2025) și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2025 și

nu trebuie să fi avut activitatea suspendată pe perioada ultimului an fiscal încheiat (anul 2025) și în cursul anului 2026.

3. O întreprindere care depune cererea de finanțare în cursul anului 2026 trebuie să fi înregistrat, în anul 2025, un număr mediu de cel puțin 1 salariat, conform informațiilor cuprinse la secțiunea „numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar” din cadrul situațiilor financiare anuale aferente anului 2025, existente în baza de date ANAF.

4. Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban sau rural din regiunea Nord-Est. În cazul în care cererea de finanțare vizează înființarea unui punct de lucru, solicitantul se va angaja prin Declarația Unică să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru cel mai târziu până la finalizarea implementării proiectului. Pentru a fi eligibil pentru prezentul apel de proiecte, solicitantul de finanțare trebuie să aibă sediul social înregistrat în regiunea Nord-Est (urban sau rural) cel mai târziu la momentul primei plăți a ajutorului și locația de implementare în regiunea Nord-Est, în mediul urban sau rural.

Coduri CAEN propuse la finanțare - lista domeniilor eligibile, de la taxi și grădinițe până la IT și brutării

Activitățile propuse în proiect (investiția) trebuie să vizeze domeniul/domeniile de activitate eligibil/e al/e solicitantului, ce fac obiectul proiectului.

Domeniul/iile de activitate în care se realizează investiția trebuie să se regăsească în Anexa 5 - Lista domeniilor de activitate eligibile.

Proiectul poate viza una sau mai multe clase (coduri) CAEN, înregistrate/autorizate la Registrul Comerțului, autorizate/ neautorizate în condițiile Legii 265 din 22 iulie 2022, în situația în care aceste activități se completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc. În acest caz va fi necesar ca solicitantul să precizeze, atât în cadrul cererii de finanțare cât și în planul de afaceri, codul CAEN predominant al investiției (în definirea acestuia se va avea în vedere ponderea valorii aferente din punct de vedere valoric) din cadrul proiectului.

Autorizarea codului CAEN vizat de investiție poate exista la momentul depunerii cererii de finanțare sau poate fi realizată ulterior, indiferent dacă acesta/ea reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii. În situația în care solicitantul nu are, la momentul depunerii cererii de finanțare domeniul/iile de activitate eligibil/e (clasa/e CAEN) vizat/e de investiție autorizat/e la sediul (principal sau secundar)/punct de lucru identificat ca loc de implementare a proiectului, acesta se va angaja (prin Anexa 2 - Declarația unică) să îl/le autorizeze până la începerea desfășurării activității autorizate din cadrul proiectului, conform dispozițiilor legale aplicabile și reglementărilor emise de Registrul Comerțului pentru autorizarea unei activități.

Lista codurilor CAEN (Rev. 3) eligibile, prevăzute în anexa la proiectul de Ghid cuprinde peste 400 de domenii de business, printre care:

1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare

1105 Fabricarea berii

1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate

9621 Activități de coafură şi frizerie

9622 Activități de tratament și înfrumusețare

9313 Activitati ale centrelor de fitness

8569 Activitati de servicii suport pentru invatamant

8510 Invatamant prescolar

7911 Activitati ale agentiilor turistice

6210 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale (acesta este vechiul cod CAEN pentru taxiuri)

4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă

4941Transporturi rutiere de mărfuri

1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

Investiții sprijinite prin ajutoarele din regiunea Nord-Est

1. Investiții în active corporale. Dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestări servicii, implementarea de noi tehnologii, automatizare:

a) lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităților generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, agent termic, energie electrică, PSI);

b) (obligatoriu) achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, care se încadrează în categoria mijloacelor fixe;

c) achiziționarea de sisteme de producere a energiei din surse regenerabile/alternative (panouri fotovoltaice, sisteme solare termice, pompe de căldură, etc.) pentru eficientizarea activităților pentru care se solicită finanțare ( altele decât cele de la pct. b)

2. Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare;

3. Investiții în servicii de marketing și branding:

• Activități de marketing: evaluarea pieței; dezvoltarea produselor și a serviciilor prin adaptarea acestora la cerințele și puterea de cumpărare a consumatorilor; promovarea vânzărilor; distribuția produselor/ serviciilor; servicii social media; analiza eficienței costurilor de marketing etc.

• Activități de branding: realizare strategie de brand, identitate brand, brand marketing

4. Activități de digitalizare în vederea valorificării produselor/serviciilor întreprinderii.

De asemenea, este obligatorie implementarea activităților minimum obligatorii de comunicare și vizibilitate privind proiectul.

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