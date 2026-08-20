Fonduri elvețiene 2026: Au fost admise de principiu la finanțare primele firme, în cadrul programului SME Eco-Tech

Aplicanții admiși de principiu la finanțare în urma verificărilor administrative și de eligibilitate, în cadrul programului de fonduri elvețiene SME Eco-Tech, au început să primească notificările de acceptare, din data de 19 august 2026.

Notificările sunt transmise prin intermediul aplicației electronice de înscriere și gestiune a măsurii de sprijin finanțate din fonduri elvețiano-române, a precizat, joi, Ministerul Economiei, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării de acceptare de principiu la finanțare, aplicanții au obligația de a se prezenta la instituția de credit pentru care au optat, în vederea obținerii creditului.

Pentru a ne asigura de respectarea acestui termen și pentru a diminua riscul de respingere din acest motiv, toți aplicanții care au primit scrisori de acceptare de principiu la finanțare prin intermediul sistemului informatic vor fi contactați individual de către personalul tehnic al MEDAT, pentru a fi anunțați asupra acestei noutăți și a pașilor următori.

Ministerul Economiei reamintește că, la această dată, bugetul disponibil alocat programului permite în continuare înscrierea și finanțarea de noi aplicanți, iar etapa de depunere electronică a formularelor de înscriere este încă deschisă pe platforma dedicată SME Eco-Tech.

Joi, 20 august 2026, în jurul orei 11.00, erau înscrise la finanțare 318 firme, în condițiile în care Ministerul Economiei și-a propus să finanțeze 800 de IMM-uri românești în acest program.

În acest context, toate firmele interesate de obținerea unui grant de investiții în valoare maximă de 267.240 lei, aproximativ 50.800 de euro, se pot înscrie până la data de 24 septembrie 2026 la măsura de sprijin.

Condițiile de aplicare, precum și deciziile de flexibilizare adoptate de MEDAT, oferă tuturor categoriilor de întreprinderi, din toate tipurile de activități eligibile pentru ajutor de minimis, șansa de a participa la program și de a beneficia de ajutor financiar nerambursabil.

Măsura de sprijin este finanțată prin cea de-a doua contribuție financiară elvețiană nerambursabilă acordată României prin intermediul Programului de Cooperare Elvețiano-Român, vizând reducerea disparităților economice și sociale în cadrul Uniunii Europene.

SME Eco-Tech este implementat de MEDAT în cadrul Programului de Cooperare Elvețiano-Român. Obiectivele programului sunt reducerea impactului asupra mediului, creșterea competitivității și productivității întreprinderilor, stimularea producției interne și susținerea ocupării forței de muncă.

Bugetul total al programului pentru perioada 2025–2027 este de 54.041.886 CHF, echivalentul a 288.843.072 lei. Prin această schemă de ajutor de minimis se estimează finanțarea a cel puțin 800 de IMM-uri din toate cele opt regiuni de dezvoltare ale României.

Finanțările vor fi acordate în ordinea depunerii cererilor, conform principiului „primul venit, primul servit”.