Fondatorii brandului românesc de bere Zăganu scot pe piață și un șampon: 2nd Life Brewed to Beauty. Care e legătura

Care este legătura dintre șampon și bere? Antreprenorii din spatele berii artizanale Zăganu au identificat cele două ingrediente ale berii care pot avea efect benefic pielii și pot fi folosite și în cosmetice.

E vorba de malț și de hamei, care se folosesc în fabricarea berii, iar acum ajung și în noul brand românesc de cosmetice 2nd Life Brewed to Beauty.

2nd Life Brewed to Beauty este o gamă românească de cosmetice „cu extract din malț upcycled”, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Berea artizanală Zăganu a fost lansată în 2013, la Măneciu-Ungureni, județul Prahova, de Laurențiu Bănescu și Alexandru Geamănu. Produs la „Fabrica de Bere Bună”, Zăganu este o bere nefiltrată și nepasteurizată și conține 4 ingrediente: apă, malț, hamei și drojdie. Brandul vine de la zăgan, vulturul bărbos al Carpaților.

În octombrie 2026, antreprenorii de la Fabrica de Bere Bună s-au aliat cu Raluca Kișescu, fostă directoare de marketing a Avon România și Moldova timp de 10 ani. Raluca este originară tot din Măneciu, localitatea în care se face berea Zăganu.

Așa a fost deschisă firma SC Cosmetice din Bere SRL, care a lansat acum linia de cosmetice 2nd Life Brewed to Beauty. Noul brand românesc de îngrijire a pornit la drum, în 2026, cu o gamă de produse pentru păr, față și corp, după cum susține producătorul:

„Șampon împotriva căderii părului (250 ml), cu BIO CAPIGEN VEG, keratină și proteină din soia”,

„Gel de curățare a feței (200 ml), cu COBIUTY, un activ din fructul de Buriti, un palmier din Amazonia peruană, numit local «arborele vieții»”

„Loțiune de corp hidratantă (250 ml), cu BIO HYDRACTYL (miere și glicogen marin) și squalan din măsline”.

Firma descrie modul în care folosește ingredientele de la bere. Malțul rămas după fierberea berii conține încă proteine, aminoacizi, minerale și polifenoli, iar 2nd Life îl transformă într-un extract cosmetic propriu, prezent în toate cele trei produse ale gamei. Extractul de malț este îmbogățit cu extract de hamei și cu activi cosmetici.

Producătorul de cosmetice susține că „formulele au fost dezvoltate pe parcursul a doi ani, cu specialiști români din industria cosmetică”. „Fiecare produs are raport de evaluare a siguranței, este testat dermatologic și notificat în portalul european CPNP, conform Regulamentului (CE) nr. 1223/2009, iar producția se face în loturi mici la o fabrică certificată ISO 9001 și ISO 14001 din România. Produsele sunt ambalate în flacoane 100% PET reciclat (rPET)”, potrivit producătorului.

De asemenea, „activii cosmetici” provin de la furnizori specializați din Spania și Franța, mai adaugă firma.

„Facem bere artizanală din 2013 și am fost mereu în căutare de modalități prin care să valorificăm o parte din malțul rămas după fierberea berii, fiind conștienți de proprietățile lui nutritive. 2nd Life Brewed to Beauty este felul nostru de a-l duce mai departe, cu aceeași grijă cu care facem berea: în loturi mici, transparent, în România. Pentru că malțul de bere merită o a doua viață”, spune Laurențiu Bănescu, cofondator Zăganu (Fabrica de Bere Bună).

„Sunt pasionată de inovație și creativitate, indiferent de domeniu. Cei zece ani de top management în industria cosmetică și cei zece ani de consultanță în marketing m-au adus, firesc, spre 2nd Life Brewed to Beauty. Alături de prietenii de la berea artizanală Zăganu, mi-am dorit să creăm un brand inovator de îngrijire, care să aducă împreună două lumi care rareori se întâlnesc: berea și cosmeticele. Vrem să dăm o a doua șansă unui ingredient și, de ce nu, curajului de a recrea produse, vise, cariere”, adaugă Raluca Kișescu, cofondatoare 2nd Life Brewed to Beauty.

Produsele cosmetice se vând online pe site-ul firme și la barul propriu Zăganu Craft Beer Bar & Bistro din București, iar în curând și în magazine partenere de specialitate și farmacii. Partener pentru distribuție este compania SkyTree, fondată de Georgiana Rotaru.