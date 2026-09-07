Nou fond de 350 milioane lire sterline, lansat de investitori care au finanțat și startup-ul românesc FintechOS

Companiile de tehnologie din Europa vor putea obține finanțări, în schimbul unui pachet de acțiuni din business, printr-un nou fond de investiții lansat de firma britanică de capital Molten Ventures, care a investit în trecut și în startup-ul românesc FintechOS.

Molten Ventures Growth Fund și-a asigurat 175 de milioane de lire sterline și continuă campania de strângere de fonduri până la ținta sa de 350 de milioane de lire sterline, a anunțat, luni, firma londoneză de investiții. Din suma atrasă până acum, The British Business Bank a contribuit cu 75 de milioane de lire sterline.

Noul fond de creștere își propune să acorde runde de finanțare de serie B unor companii de tehnologie de tip scale-up, din Europa, care fac trecerea de la stadiul de dezvoltare timpurie (early growth) către stadiile mai avansate de scalare (later stage). De regulă, finanțările se serie B au valori de ordinul zecilor de milioane de euro.

Printre domeniile de interes menționate de investitorii se numără:

Space,

AI,

Fintech,

Quantum,

Deeptech,

Hardware.

Firma de investiții londoneză Molten Ventures a condus runda de finanțare de serie B+ în valoare totală de 60 de milioane de dolari, obținută de startup-ul românesc FintechOS în mai 2024. La investiția primită de compania lui Teodor Blidăruș și Sergiu Neguț au mai participat Cipio Partners și BlackRock, alături de investitori precum EarlyBird VC, OTB VC, precum și fondul românesc Gapminder VC.

Molten Ventures a mai investit în companii ca Revolut, N26 sau Sorare.