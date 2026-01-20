Firmele din România și UE trebuie să-și publice nivelurile salariale până în iunie 2026. Top salarii și beneficii (platformă de recrutări)

Se apropie termenul limită din iunie 2026 până la care angajatorii din România și din UE trebuie să afișeze nivelurile salariale în anunțurile de locuri de muncă, noua Directivă europeană reprezentând atât pentru firme, cât și pentru candidați, o nouă etapă de stabilire a remunerației, explică o platformă de recrutări într-un comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Directiva (UE) 2023/970 obligă toate statele membre să introducă până la 7 iunie 2026 reguli clare privind transparența salarială, de la informarea candidaților asupra intervalelor de salariu, până la raportarea diferențelor de remunerare între femei și bărbați.

Angajatorii vor trebui să comunice salariul sau intervalul salarial înainte de primul interviu și să nu mai poată solicita istoricul salarial al candidaților, măsuri care schimbă fundamental modul în care se desfășoară recrutarea în UE.

În România, transpunerea Directivei este una dintre cele mai importante schimbări de reglementare în zona de resurse umane din ultimul deceniu, cu impact direct asupra modului în care companiile recrutează, promovează și comunică politicile de salarizare, spune platforma Hipo.ro.

Aceasta lansează o nouă secțiune în site pentru informații legate de salariile și beneficiile pe care le pot obține candidații de la angajatorii listați pe platformă.

Pentru angajatori, utilizarea timpurie a unui instrument de transparență a salariilor și beneficiilor înseamnă un avantaj competitiv în fața termenului din iunie 2026: companiile pot testa deja intervale salariale clare, criterii obiective și mesaje transparente, înainte ca raportările oficiale privind diferențele de remunerare să devină obligatorii. Astfel, organizațiile care adoptă devreme principiile Directivei pot construi mai ușor încredere cu angajații, pot atrage candidați mai bine informați și își pot consolida brandul de angajator într-o piață a muncii tot mai atentă la echitate și corectitudine, explică platforma.

Top domenii cu cele mai multe joburi postate în 2025 și salariile oferite

În 2025, analiza salariilor nete de pe Hipo.ro arată 5 domenii unde angajatorii au recrutat intens, comunicând intervale salariale clare. IT Software rămâne motorul principal al angajărilor, cu 9225 de joburi publicate și salarii nete cuprinse între 5.513 și 8.270 lei, ceea ce reflectă competiția puternică pentru specialiști cu competențe digitale avansate.

Pe locul 2 se află Vânzările, cu 8535 joburi publicate și salarii nete cuprinse între 4059 și 6088 lei, iar mai apoi se află Ingineria (5808 joburi, salarii între 6077 și 9115 lei), Contabilitate Finanțe (5475 joburi, salarii între 4791 și 7187 lei) și Customer support – Client service (4917 joburi, salarii între 4230 și 6344 lei).

O comparație a beneficiilor între domenii arată diferențe semnificative:

în Contabilitate–Finanțe, „Programul de lucru flexibil” domină la 54% dintre joburi , reflectând nevoia de adaptabilitate la calendarul fiscal strict care impune declarații și plăți până pe 25 ale lunii, indiferent de sărbători sau mini-vacanțe;

, reflectând nevoia de adaptabilitate la calendarul fiscal strict care impune declarații și plăți până pe 25 ale lunii, indiferent de sărbători sau mini-vacanțe; în Customer Support–Client Service, trainingurile ocupă primul loc datorită ritmului rapid de schimbare din zona BPO/outsourcing, unde formarea continuă este esențială pentru performanță, iar bonusurile de performanță au crescut în importanță pe fondul presiunii sporite a clienților din ultimele 12 luni, fiind strâns legate de atingerea indicatorilor echipei.

Directiva Europeană privind transparența salarială marchează un moment de cotitură pentru piața muncii, iar 2026 va fi un an esențial de adaptare pentru angajatori, cu termenul limită fixat la 7 iunie.