Firmele din România, cu cifra de afaceri peste 1 milion EUR, nu vor mai depune raportări contabile semestriale pentru anul 2026 (Ministerul Finanțelor)

Ministerul Finanțelor elimină, pentru anul 2026, obligația firmelor cu cifra de afaceri peste 1 milion EUR de a întocmi și depune raportări contabile semestriale la 30 iunie, potrivit unui comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Instituția susține că ia astfel măsuri de simplificare și reducerea sarcinilor administrative pentru mediul economic, fără a afecta obligațiile de raportare anuală prevăzute de lege.

Măsura vizează operatorii economici aflați în aria de reglementare a Ministerului Finanțelor și reduce o obligație administrativă care, în ultimii ani, presupunea transmiterea unor raportări contabile suplimentare față de situațiile financiare anuale.

„Firmele au nevoie de reguli clare și de mai puține obligații administrative care consumă timp, fără să aducă valoare reală. Pentru anul 2026, eliminăm raportarea contabilă semestrială, fără să afectăm raportarea anuală prevăzută de lege. Este o măsură simplă, dar necesară: mai puțină birocrație pentru mediul economic și o relație mai predictibilă între companii și administrația fiscală”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Potrivit Legii contabilității nr.82/1991, Ministerul Finanțelor poate solicita depunerea unor raportări contabile și la alte perioade decât cea anuală, în timpul exercițiului financiar, pentru entitățile care au realizat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 de euro la sfârșitul exercițiului financiar precedent.

Măsura se aplică pentru anul 2026. Pentru anii următori, necesitatea raportării contabile semestriale va fi reanalizată de autoritățile implicate în procesul de raportare contabilă.