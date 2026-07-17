Antifrauda ANAF a descoperit un circuit de facturare fictivă în construcții. Luxul afișat pe rețelele sociale de coordonatorul schemei, indiciu în control

Antifrauda ANAF a descoperit un circuit de facturare fictivă folosit de firme din domeniul construcțiilor de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, prejudiciul provocat fiind estimat la 4,6 milioane de lei (aproape 878.000 EUR).

Persoana care coordona circuitul evazionist promova pe rețelele sociale un stil de viață extravagant, afișând bunuri și accesorii de lux, proprietăți exclusiviste, vacanțe în destinații exotice și sume importante de bani în numerar, „în timp ce mecanismul fraudulos coordonat producea un prejudiciu de milioane de lei bugetului de stat”, acuză ANAF.

Verificările au scos la iveală un mecanism complex de fraudă fiscală, în care au fost folosite mai multe firme fără capacitate operațională reală sau cu un comportament fiscal inadecvat. Acestea emiteau facturi pentru servicii care nu reflectau operațiuni economice reale.

„Documentele astfel întocmite au fost utilizate pentru înregistrarea în evidența contabilă a unor cheltuieli fictive și pentru deducerea nelegală a TVA, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat”, precizează ANAF.

În plus, în timpul controalelor, o parte dintre reprezentanții legali ai firmelor implicate nu s-au prezentat la controale și nu au pus la dispoziția inspectorilor documentele și informațiile solicitate pentru verificări.

„În plus față de prejudiciul produs bugetului de stat, mecanismul fraudulos a afectat și persoanele care ar fi trebuit să beneficieze de statutul de salariat, acestea fiind private de protecția conferită de sistemul public de asigurări sociale, inclusiv de drepturile privind asigurările sociale de sănătate și pensie”, mai arată Fiscul.

ANAF avertizează că intensifică acțiunile de combatere a fraudelor fiscale complexe, inclusiv prin monitorizarea şi corelarea informațiilor din mediul online și va continua identificarea persoanelor care utilizează societăți fără activitate economică reală pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.