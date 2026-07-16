ANAF vrea să schimbe modul de emitere a certificatelor de înregistrare fiscală și de înregistrare în scopuri de TVA

Certificatele de înregistrare fiscală și certificatele de înregistrare în scopuri de TVA nu vor mai fi tipărite pe hârtie specială, iar în cazul contribuabililor fără acces la SPV, vor fi emise pe hârtie simplă, prevede un proiect de ordin al ANAF.

Potrivit Ordinului ANAF nr. 1699/2021, certificatul de înregistrare fiscală și certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, se tipăresc pe suport hârtie sau se editează în formă electronică.

Certificatele emise pe suport hârtie se încadrează în categoria formularelor cu regim special, întrucât se tipăresc la sediul organului fiscal pe formularele pretipărite de către Compania Națională ”Imprimeria Națională”, pe hârtie cu filigran, în 6 culori, dintre care o culoare este vizibilă numai în spectrul UV (ultraviolet).

Formularele „Certificat de înregistrare fiscală” și „Certificat de înregistrare în scopuri de TVA” sunt eliberate de organul fiscal cu ocazia înregistrării fiscale, respectiv a înregistrării în scopuri de TVA.

„Având în vedere, pe de o parte, emiterea și comunicarea, în format electronic, a certificatului de înregistrare fiscală și a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA, și, pe de altă parte, renunțarea, inclusiv în cazul documentelor contabile sau de altă natură, la regimul special, în vederea reducerii cheltuielilor administrative propunem ca aceste două certificate să fie emise pe hârtie simplă (ca în cazul altor acte administrativ-fiscale), utilizându-se un sistem de înseriere și numerotare similar celui folosit pentru certificatele emise electronic”, conform referatului de aprobare a proiectului de ordin.

Totodată, certificatele se vor emite în format hârtie numai în cazul contribuabililor care nu sunt înrolați în Spațiul Privat Virtual (SPV), (de exemplu, contribuabilii nou-înființați se pot înrola în SPV numai după înregistrarea fiscală).

De asemenea, ANAF propune ca formularele cu regim special „Certificat de înregistrare în scopuri de TVA” și „Certificat de înregistrare fiscală” aflate în stoc sau deja comandate la Compania Națională ”Imprimeria Națională” să fie utilizate de organele fiscale până la epuizarea acestora.

Accesează și descarcă proiectul de Ordin privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.