Amenzi ANPC de peste jumătate de milion EUR după controale făcute în doar 5 zile

Protecția Consumatorilor a controlat, în perioada 13 - 17 iulie, peste 1.400 de operatori economici și a aplicat amenzi în valoare totală de aproximativ 3 milioane de lei (peste 570.000 EUR) în urma verificărilor.

Pentru neregulile constatate, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a dat, în total, 643 de amenzi contravenționale, 474 de avertismente și a oprit definitiv de la vânzare produse neconforme în valoare de 105.000 lei.

Controale ANPC 2026. Lista neregulilor

Principalele nereguli constatate au fost:

prezența acumulărilor mucilaginoase în ambalajele produselor din carne;

nerespectarea condițiilor și a temperaturilor de depozitare pentru produsele perisabile (carne, produse din carne, ciorbe, sosuri, pește);

nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru preparatele calde;

depozitarea apelor minerale, băuturilor răcoritoare și băuturilor alcoolice în condiții de expunere directă la razele solare și la temperatura mediului ambiant;

produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire și strivire;

produse alimentare cu data limită de consum depășită;

utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică;

întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar;

produse alimentare fără elemente de identificare și caracterizare, necesare asigurării trasabilității;

utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare și urme de arsură;

folosirea unor echipamente de agrement cu grad avansat de uzură, incompatibile cu cerințele de siguranță;

întreținerea necorespunzătoare a piscinelor, evidențiată prin degradări și lipsa unor elemente componente;

întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement (părți componente lipsă, elemente de siguranță insuficiente).

Inspectorii ANPC au dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 31 de operatori economici și oprirea temporară de la vânzare a unor produse în valoare de peste 305.000 de lei. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 1,9 milioane de lei.