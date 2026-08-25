Firmă de voiaj românească, vândută majoritar unei companii mai tinere din Polonia

Încă un patron român și-a vândut acum agenția de voiaj către o companie mai mare din Polonia, potrivit unui comunicat transmis, marți, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Lucian Boronea a fondat, în urmă cu 27 de ani, firma Accent Travel & Events, dezvoltând-o în tot acest timp pe segmentul călătoriilor de afaceri. Acum, antreprenorul român a vândut un pachet majoritar de acțiuni din firma sa către compania poloneză eTravel, care se extinde astfel de piața din România. Compania cumpărătoare, lansată în urmă cu 15 ani, este mai tânără, dar și mai mare decât firma românească.

Achiziția a fost anunțată, printr-un comunicat, de fondul de investiții regional Enterprise Investors, care deține un pachet minoritar de acțiuni din compania poloneză eTravel.

Mai departe, Lucian Boronea, fondatorul Accent Travel & Events, rămâne CEO și acționar al firmei. De asemenea, Accent Travel & Events își va păstra brandul și identitatea operațională în cadrul grupului eTravel, obținând în același timp acces la un portofoliu mai larg de produse.

„Ȋncepem cu entuziasm acest nou capitol în dezvoltarea afacerii,” a spus Lucian Boronea, CEO și fondator al Accent Travel & Events. „Construcţia acestei companii de-a lungul anilor a fost o călătorie remarcabilă și abia aștept să o duc mai departe împreună cu parteneri atât de experimentați precum eTravel și Enterprise Investors. Tehnologia, anvergura și viziunea lor strategică, alături de cunoașterea noastră profundă a pieței românești, creează exact fundația potrivită pentru următoarea etapă a creșterii noastre. Pentru clienții noștri, acest lucru se traduce în beneficii concrete: o ofertă de produse superioară și o experiență de rezervare care se numără printre cele mai bune din Europa.”

Pentru eTravel, achiziția efectuată în România reprezintă „un pas important în expansiunea geografică și un parteneriat cu un antreprenor puternic și consacrat pe piața românească de BTM (călătorii de afaceri)”.

De asemenea, cele două afaceri sunt complementare: Accent Travel & Events aduce „experiența locală și înțelegerea profundă a specificului pieței”, în timp ce eTravel „contribuie cu componenta tehnologică și portofoliul de produse care oferă jucătorului local un avantaj competitiv”, consideră fondul de private equity Enterprise Investors.

Compania cumpărătoare, eTravel, a fost înființată în anul 2011, de antreprenorul polonez Andrzej Wierzba, care este și în prezent CEO și acționar majoritar. În 2025, el a vândut un pachet minoritar din firma sa către fondul Enterprise Investors, pentru a finanța noi investiții.

„Intrăm în România alături de un partener puternic și experimentat, a cărui afacere este strâns aliniată cu a noastră. Această achiziție extinde amprenta noastră geografică și, mai presus de toate, oferă clienților Accent Travel acces la întreaga noastră gamă de produse și la platforma noastră tehnologică, inclusiv la toate soluțiile proprii. Împreună, putem oferi clienților corporativi din România un nivel de servicii și inovație pe care piața nu l-a mai ȋntȃlnit, ajutându-i să răspundă provocărilor-cheie care apar in managementul călătoriilor, să optimizeze procesele și costurile și să beneficieze de soluții adaptate nevoilor lor individuale”, a spus Andrzej Wierzba, CEO și acționar majoritar al eTravel.

Clienții firmei românești Accent Travel vor simți efectele concrete ale tranzacției. Prin platforma tehnologică eTravel, aceștia obțin acces la o gamă mult mai largă de conținut hotelier și aerian, inclusiv la un portofoliu extins de operatori low-cost, precum și la tarife, servicii și pachete de călătorie puse la dispoziție direct de companiile aeriene prin canale moderne de distribuție (NDC).

În zona de cazare, inventarul hotelier propriu al eTravel și numărul mult mai mare de integrări cu furnizorii se vor traduce în tarife mai bune, disponibilitate mai largă și opțiuni mai variate. Toate acestea vor fi livrate prin platforma proprietară Corporate Travel Assistant, una dintre cele mai puternice platforme de tip self-booking tool (SBT) de pe piața europeană.

„Vedem un potenţial de creștere pe termen lung foarte puternic pe piața românească de BTM”, a adăugat Andrzej Wierzba. „Este o piață în care managementul profesionist al călătoriilor, bazat pe tehnologie, are încă un spațiu semnificativ de creștere. Construim un jucător puternic și bine poziționat tocmai pentru a valorifica această oportunitate și investim cu un orizont pe termen lung. Intrarea în România este o mișcare strategică majoră, care ne consolidează semnificativ poziția în regiune. Ne apropie de obiectivul nostru de a transforma eTravel în principala platformă de business travel management din Europa Centrală și de Est – un obiectiv pe care îl vom urmări în continuare atât organic, cât și prin achiziții suplimentare”.

Un „factor-cheie care a făcut posibilă tranzacția a fost implicarea Enterprise Investors, investitorul financiar al eTravel”, potrivit comunicatului fondului. Termenii financiari ai tranzacției nu au fost făcuți publici.

„eTravel a construit o platformă tehnologică cu adevărat diferențiată, iar România este o piață naturală în care aceasta poate fi pusă în valoare”, a spus Dariusz Prończuk, Managing Partner la Enterprise Investors. „Investim în această regiune de peste trei decenii și cunoaștem bine piața românească. Rolul nostru este acum să sprijinim echipa de management în atingerea obiectivelor sale ambițioase.”

Fondată în 2011, eTravel este una dintre cele mai mari companii de business travel management din Europa. Compania a dezvoltat platforma proprietară CTA (Corporate Travel Assistant), care integrează planificarea și rezervarea călătoriilor cu politicile interne de călătorie și sistemele contabile ale clienților, reducând semnificativ costurile și îmbunătățind experiența utilizatorilor. În 2026, eTravel estimează că va procesa peste 1,5 milioane de rezervări, inclusiv peste 700.000 de bilete de avion, deservind numeroase corporații naționale și internaționale din Polonia și Cehia.

De partea cealaltă, firma românească Accent Travel & Events, lansată în anul 1999, de Lucian Boronea, a ajuns la venituri anuale de aproape 14 milioane de lei și profit de aproape 600.000 de lei în anul 2025, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor. Agenția de voiaj bucureșteană avea 66 de angajați în anul 2025.

Accent nu este singura firmă românească de travel cumpărată de oameni de afaceri din Polonia. Anul trecut, antreprenorul român Alin Burcea a vândut majoritar agenția Paralela 45 către grupul polonez Rainbow Tours. Burcea a primit de la polonezi 8,2 milioane EUR pentru pachetul de acțiuni de 70% din firma românească, Rainbow urmând să mai cumpere, treptat, și alte acțiuni.