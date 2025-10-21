Firmă-samsar de mașini second-hand, „pusă pe rampă” de ANAF și DNA. Prejudiciu de 5,7 milioane EUR

O firmă din domeniul comerțului cu mașini second-hand a fost verificată de inspectorii antifraudă în colaborare cu procurorii DNA, în urma controalelor fiind stabilit un prejudiciu de peste 29 de milioane de lei (aproape 5,7 milioane EUR) reprezentând TVA datorată bugetului de stat.

Firma verificată ar fi aplicat în mod nelegal și abuziv regimul special de marjă pentru toate vânzările de autoturisme efectuate către persoane fizice și juridice din România și din alte state, spune ANAF.

Autoturismele respective nu fuseseră achiziționate la rândul lor în regim de marjă, așa cum prevede legea.

Prin aplicarea unei marje artificiale de aproximativ 100 de euro (inclusiv TVA) pentru fiecare autoturism, firma ar diminuat semnificativ TVA declarat și plătit la bugetul de stat.

„Totodată, inspectorii antifraudă au constatat că o parte dintre beneficiarii externi din Uniunea Europeană nu dețineau cod valid de înregistrare în scopuri de TVA la momentul livrării. În aceste cazuri, livrările nu sunt scutite de TVA, iar societatea trebuia să colecteze TVA aferentă tranzacțiilor”, mai precizează Fiscul.

Reprezentanții firmei ar fi repetat același tip de fraudă și prin alte firme, folosind același mod de operare:

● înființau succesiv noi societăți comerciale;

● acumulau datorii la bugetul de stat prin aplicarea abuzivă a regimului de marjă;

● solicitau ulterior intrarea în insolvență, pentru a evita executarea silită de către ANAF.

Verificările se desfășoară în prezent în diverse locații din județele Ilfov și Prahova, în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală.

„Aceste controale continuă în paralel cu perchezițiile efectuate de organele de urmărire penală. În același timp, structurile regionale ale DGAF desfășoară acțiuni de verificare și monitorizare a transporturilor intracomunitare de autoturisme second-hand, în apropierea punctelor de trecere a frontierei din vestul țării”, precizează ANAF.

Potrivit Fiscului, piața autoturismelor second-hand este afectată de practici comerciale ilegale, care distorsionează concurența și dezavantajează firmele corecte. ANAF atrage atenția asupra consecințelor legale ale nedeclarării taxelor și impozitelor, indiferent de sursa veniturilor.