Gigantul în cybersecurity Palo Alto Networks cumpără un startup IT fondat de un român

Gigantul în domeniul securității cibernetice Palo Alto Networks a cumpărat startup-ul Console, fondat de românul Andrei Șerban, fost bursier al programului lui Peter Thiel.

Anunțul a fost făcut și de Șerban pe pagina sa de LinkedIn:

„Neal Chandra și cu mine am început Console cu o credință simplă: AI ar remodela fundamental operațiunile întreprinderii. În ultimii trei ani, echipa noastră a transformat această convingere într-un produs folosit de unele dintre cele mai prospective companii din lume pentru a-și transforma afacerea. Astăzi, începem următorul capitol. Aderarea la Palo Alto Networks ne oferă amploarea, resursele și acoperirea pentru a ne accelera viziunea. Împreună, vom aduce agenți AI în fluxurile de lucru de securitate pe platformele Palo Alto Networks”

Suma pentru care startup-ul a fost cumpărat nu a fost făcută publică de companie.

Console poate ajuta cu automatizarea cu AI a multora dintre sarcinile de bază ale biroului de asistență, de la resetarea parolelor, la acordarea accesului la aplicații precum Figma și Miro și depanarea de rutină.

Firma a fost fondată de către Andrei Șerban în 2024, după ce a lucrat în compania Rippling, odată cu achiziția startup-ului său Fuzzbuzz în 2023. Acolo, a văzut oportunitatea de automatizare a sarcinilor de care se ocupă diviziile de suport IT din companii.

Console se diferențiază de concurenți prin faptul că se poate integra ușor cu Slack, renunțându-se, astfel, la procese de instalare lungi și complexe. Soluția nu se poziționează ca înlocuitor al departamentului de asistență, ci mai mult ca un „coleg” AI care ajută profesioniștii.

Angajații care au nevoie de asistență pot da mesaj către Console pe Slack, iar agentul cu inteligență artificială poate răspunde pe baza informațiilor pe care le știe despre fiecare în parte, de la modelul de laptop la aplicațiile pe care le poate folosi. AI-ul poate rezolva peste jumătate din sarcini de unul singur, iar pentru cerințele mai complexe, poate cere ajutor cuiva din departamentul de IT.

Andrei Șerban a primit o bursă Thiel în valoare de 100.000 dolari în anul 2019 ca să iasă de pe băncile facultății și să lucreze. Tot în același an, a fondat Fuzzbuzz, un startup de testare IT, care a fost cumpărat în 2022 de către Rippling. Șerban a lucrat la Rippling ca Product Lead în 2023, pentru câteva luni, până a ieșit din companie și a pus bazele startup-ului Console, conform datelor de pe LinkedIn.

Palo Alto Networks a fost fondată în anul 2005 de către inginerul de origine israeliană Nir Zuk. Produsul de bază este o platformă care include firewall-uri avansate și oferte bazate pe cloud care extind aceste firewall-uri pentru a acoperi alte aspecte ale securității. Compania deservește peste 70.000 organizații din peste 150 de țări.