Business CheckIn. „La început făceam tot”. De la one-man show la o echipă extinsă. Bogdan conduce propria afacere de 10 ani

Bogdan Rogojină (foto) a pornit în 2016 Upspin Media, propria agenție de comunicare și PR, după ce o experiență profesională l-a convins că poate face lucrurile mai bine atât în relația cu clienții, cât și în modul în care este construită și funcționează o echipă. La început, era „one-man show”, se ocupa de toate, de la comunicate și relația cu presa până la facturi și încasări. Astăzi, are o echipă de 14 oameni și spune că una dintre cele mai importante lecții pe care le-a învățat este că un business poate evolua odată cu oamenii din el.

Un capitol important din parcursul său a fost participarea în programele BT Stup, unde, spune Bogdan Rogojină, a găsit lucruri care i-ar fi fost utile încă de la începutul businessului.

„Mi se pare o inițiativă excelentă în special pentru oamenii care își doresc să facă antreprenoriat și nu știu de unde să înceapă. Am regăsit o mulțime de subiecte care mi-ar fi prins foarte bine și mie la început și cred că sunt extrem de utile celor care pornesc astăzi. La momentul la care eu am participat, au fost în zona de financiar lucruri care m-au ajutat foarte mult”, spune antreprenorul într-un interviu video pentru StartupCafe.ro.

Banca Transilvania susține antreprenoriatul românesc prin inițiative și proiecte gândite să contribuie activ la dezvoltarea mediului de afaceri local, oferind antreprenorilor nu doar resurse financiare, ci și contexte de învățare, dialog și creștere.

BT Stup este un hub dedicat antreprenorilor, disponibil atât fizic, în București, Calea Șerban Vodă nr. 206-218, cât și online. BT Stup oferă soluții utile pentru cei care își lansează sau își dezvoltă o afacere, de la pașii necesari înființării firmei, instrumente de facturare, realizarea unui magazin online și obținerea semnăturii electronice, până la servicii de fotografie de produs și alte resurse care pot simplifica activitatea antreprenorială de zi cu zi.

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StartupCafe.ro: Cine sunt și ce face businessul meu?

Bogdan Rogojină: Mă numesc Bogdan Rogojină, am 43 de ani și conduc o agenție de comunicare și PR care a fost înființată în 2016 și care a venit ca un răspuns al unor provocări pe care le-am întâlnit până la momentul respectiv în firma în care lucram atunci. Acestea m-au determinat să încerc să fac lucrurile altfel în domeniul acesta și nu neapărat în ce înseamnă comunicare și PR, ci mai degrabă în felul în care funcționează o organizație și o echipă. De aici a pornit proiectul, care la început a avut un alt nume, foarte haios.

Am redenumit firma în primele 15 zile și astăzi site-ul, cât și firma, bineînțeles, se numesc Upspin. Numele ar putea avea o conotație de la a oferi un „spin” unei știri și o tentă pozitivă în sensul acesta, până la a oferi clienților, în special în zona de comunicare, servicii premium, cum fac agențiile mari, dar lucrând cu echipe mai micuțe care-și doresc să livreze la aceleași standarde, dar să aibă mai multă flexibilitate.

Astăzi, echipa numără 14 oameni, cu mine inclusiv și cu colaboratorii pe care îi avem, și e împărțită în două divizii. Una care se ocupă de comunicare și PR și e core-ul echipei și una mai nouă, care include cinci oameni și care se ocupa de divizia de field merchandising. Astăzi, doar pentru cei de la Google Pixel și device-urile lor, acoperă la nivel național magazinele eMAG și Vodafone, pentru care atât ei, cât și eu oferim suport de vânzări, training-uri și partea de mercantizare.

În echipa de PR avem atât consultanți mai seniori (n.r. în ceea ce privește experiența profesională), dar și juniori. Preponderent, juniorii noștri vin de pe băncile Facultății de Comunicare și PR, acolo unde predau ca profesor asociat un curs de strategii de PR pentru anul trei, semestrul doi, licență zi.

De multe ori (n.r. studenții) mă întreabă dacă există poziții deschise în agenție și încerc în fiecare an să aduc măcar în internship, dacă nu și ulterior în echipă, proaspăt absolvenți sau masteranzi de pe băncile facultății, pe care noi să-i integrăm în echipă, să-i creștem și să lucreze cu noi.

StartupCafe.ro: Ce mă motivează?

Bogdan Rogojină: În business, cel puțin, ce mă motivează și face parte din strategia de a duce mai departe și a crește afacerea este felul în care echipa se simte la birou, lucrează și colaborează, dincolo de profit. Pentru mine este foarte important ca oamenii să vină cu plăcere la locul de muncă, să aibă timp să fie creativi, să nu fie toxicitate la locul de muncă. Știu că poate în ziua de astăzi lucrurile acestea sunt ceva normal, în Vest, cel puțin. Nu știu la noi cât de mult, dar pentru mine e unul dintre punctele centrale de pe agendă, apropo de antreprenoriat.

Acum, vorbind în partea cealaltă despre clienți, strategia a fost cumva de a încerca să avem clienți din zona de corporații, clienți mai mari, mai repede decât clienți mici, și cred că portofoliul de astăzi spune foarte bine povestea aceasta, în măsura în care nu avem clienți companii din România.

Nu știu dacă e ceva bun sau rău, dar zice ceva despre, poate, și mediul de antreprenoriat sau de business de la noi. Cred că, în mare parte, în România antreprenorii și companiile se uită către clienții din afara țării, spre Vest, mai degrabă decât ceva local, și mă refer la B2B. Ceea ce facem noi, să fac un pic de lumină, este în proporție de 100% muncă la nivel B2B. Nu lucrăm cu clienți finali. Clienții finali la noi fiind, în cazul de față, presa preponderent, dar și angajați ale altor companii în cazul training-urilor și ce mai facem în zona de field.

Pentru mine, în tot contextul de antreprenoriat și ce mai fac, partea de familie ocupă cel mai important rol și încerc să dedic cât mai mult timp copiilor și familiei. Într-adevăr, uneori nu-mi iese, dar și businessul e important, și el în sine e un al treilea copil al meu. De departe, timpul e cea mai mare problemă. Să reușești să te împarți între toate lucrurile acestea și să faci cât de cât bine în fiecare dintre ele e o provocare. Cred că eu sunt conștient, cel puțin, că n-am cum să le fac pe toate perfect și foarte bine, dar îmi dau tot interesul să iasă cât mai OK.

StartupCafe.ro: Cum a fost experiența de la BT Stup?

Bogdan Rogojină: Mie mi-a plăcut foarte mult experiența din Stup. Mi se pare o inițiativă excelentă în special pentru oamenii care își doresc să facă antreprenoriat și nu știu de unde să înceapă. Am regăsit o mulțime de subiecte care mi-ar fi prins foarte bine și mie la început și cred că sunt extrem de utile celor care pornesc astăzi. La momentul la care eu am participat, au fost în zona de financiar lucruri care m-au ajutat foarte mult să văd cumva diferit lucrurile în ceea ce facem noi.

Dar, dincolo de asta, participarea în programele Stup mi-a oferit mai multă structură. Trecând prin ele cumva organizat și nemaifăcând antreprenoriat „după ureche”, cred că a fost extrem de util. Am rămas cu chestia aceasta, de structură, în special în zona de organizare a firmei.

StartupCafe.ro: Cel mai util sfat primit?

Bogdan Rogojină: Stăteam de vorbă, la un moment dat, într-un soi de sesiune de coaching cu o doamnă care lucrează astăzi în AMD și pe care o îndrăgesc foarte mult și pe care o cheamă Christine Brown.

Și m-a întrebat: „Bogdan, ce-ți dorești să faci mai departe și unde să te oprești?”. A fost o întrebare foarte bună pentru mine: „unde te oprești cu chestia asta?”. Am mai primit întrebarea aceasta la o anumită perioadă de timp distanță și mi-am dat seama că îmi doresc să mă opresc în punctul în care echipa, ca dimensiune, și felul în care lucrează, se poate autosusține și poate face businessul să funcționeze și să meargă înainte fără intervenția mea zilnică.

Aceasta a fost o întrebare, dar sfatul ei la momentul respectiv a fost ceva de genul: „Bogdan, ce-ți dorești să faci? Să-ți aduci clienți noi în agenție din zona asta de companii mari, care sunt greu de urmărit și de convins să semneze un contract nou, sau vrei să te extinzi pe verticală cu clienții pe care îi ai deja și să aduci poate business în plus de la cei cu care deja lucrezi?”. Atunci am realizat că da, sunt oportunități de business mai low-hanging fruits (n.r. lucruri care pot fi realizate mai ușor) în zona de clienți existenți.

Acesta a fost un sfat care m-a pus pe gânduri și m-a făcut să reconsider unele dintre oportunitățile pe care le-aș fi putut avea împreună cu cei cu care lucram. Au fost momente dificile la început. Cu siguranță, începutul e cel mai greu atunci când ești singur și când le faci pe toate. La început făceam și traducere de comunicate și relație cu presa, făceam și pe curierul ducând sample-uri la diverse publicații, pregăteam materiale, tot. Ținut legătura cu contabila, făcut facturi, încasări, tot ce înseamnă să fii antreprenor. La început, simți toate lucrurile acestea și e foarte mișto, e greu, dar e frumos.

După aceea, cred că o provocare foarte mare e atunci când începi să-ți faci echipă și să o crești. Și, dintr-o dată, apariția altor oameni și roluri în jurul tău sunt și ele, la rândul lor, o provocare. Să reușești să motivezi oamenii, să reușești să-i trainuiești să-și facă treaba cum ar trebui și să fie profesioniști.

Sunt de părere că felul în care se formează un angajat la locul de muncă, cu toate că îmi place să cred că la noi în agenție angajații mei sunt și colegii mei, e foarte important. Mă refer la etică în muncă, conduită, profesionalism, felul în care răspund sarcinilor, toate lucrurile acestea se învață la locul de muncă, pentru că nu le veți în școală.

Cred că este extrem de important și parte din rolul meu a fost și este în continuare de a-i sprijini să ajungă niște buni profesioniști. Indiferent că la un moment dat vor pleca din agenție și vor merge în altă parte, să primească un start-up bun.

Momente dificile au fost. Cred că cele mai grele au fost cele legate de cashflow. Atunci când lucrezi cu clienți mari, cu termene de plată și cu contracte care au, la rândul lor, intervale de plată mari, ajungi sau poți ajunge în situația în care să te blochezi cumva.

StartupCafe.ro: Dacă nu aș fi făcut asta, aș fi…

Bogdan Rogojină: Am visat să fac firmă de programatori. Fiind pasionat de programare când eram în liceu, asta mi se părea mie o chestie foarte tare.

Drept dovadă, cei mai mulți dintre foștii mei colegi sunt astăzi programatori, unii dintre ei extrem de buni. Probabil că aș fi făcut firmă de developeri dacă mi-ar fi ieșit, dar nu-mi pare rău că sunt astăzi aici. Până la urmă, antreprenoriatul are mai puțin legătură cu domeniul, aș zice eu, și mai multă legătură cu drive-ul pe care îl ai atunci când pornești o afacere.

StartupCafe.ro: La ce lucrez acum?

Bogdan Rogojină: Un proiect la care lucrăm acum și are legătură, în primul rând, cu agenția și, în al doilea rând, cu felul în care vom lucra pe viitor cu clienții noștri, ține de digitalizare și integrarea de AI în workflow-ul agenției. E un proiect care a pornit ca idee la începutul anului.

Știu că toată lumea vorbește astăzi de AI, dar îmi doresc și am discutat și cu toți colegii din echipă să integreze fiecare dintre ei în munca zilnică, pentru început, un agent AI care să facă ce vor ei și ce au ei nevoie: că e vorba de raportare, traducere, sintetizarea unui material sau de a face un breakdown cost de eveniment, fiecare să-și pornească și să-și trainuiască un agent AI. Mai departe, acest lucru să fie parte integrantă din munca agenției, fiindcă lucrăm cu companii de tehnologie, unele dintre ele chiar în vârful dezvoltării tehnologice de AI, și cred că ar fi cazul să folosim și noi același lucru. Unii dintre ei fac asta deja, am exemple din echipă, oameni care au integrat în workflow-ul lor un agent AI.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Bogdan Rogojină: Cred că cea mai importantă provocare venită în ultima vreme este încercarea de a shiftui cumva businessul și într-o altă zonă decât PR în IT. Încercarea asta a pornit cumva mai demult, în sensul că eu mi-am dorit întotdeauna să avem în portofoliu și clienți non-IT, HoReCa, food, fashion. Dar, la un moment dat, am ajuns la concluzia că e atât de dinamic și de provocator domeniul și ce se întâmplă în jurul nostru, tehnologie este în aproape orice ne înconjoară astăzi, și am rămas în punctul în care OK, we're fine with technology (trad. suntem în regulă cu zona de tehnologie). Cred că provocarea are legătură cu integrarea departamentului nou și a unei noi divizii de business pe care ne dorim să o creștem, precum și cu partea asta de merchandising și field și training de sales, acolo unde skill-urile echipei legate de zona de tehnologie își pot spune cuvântul foarte bine. Încercăm să targetăm clienți tot din zona de IT pentru bucata asta de training-uri și de field.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Bogdan Rogojină: Din punct de vedere business, cred că ce-mi doresc eu să urmeze, fiindcă ce urmează vom vedea, are legătură cu dezvoltarea agenției atât din perspectivă de echipă, cât și portofoliu de clienți. Îmi doresc să mai creștem și să integrăm un pachet de servicii și o reputație care să ne recomande ca fiind o agenție serioasă, cu servicii premium, în zona asta de poziționare și de putere. De multe ori m-am lovit de contexte în care se spunea „OK, dar ești prea mic să duci un astfel de cont” sau „nu ai suficientă putere financiară să ții atâtea proiecte pe care noi le-am derula odată cu contul”.

Lucrul acesta vine la pachet și cu frustrare, dar și cu motivație să ajungi să poți să faci și lucrurile acelea. Cineva mi-a zis la un moment dat, când eram singur, foarte la început, „da, dar compania noastră nu-și dorește o agenție one-man show”. Și, la momentul respectiv, eram one-man show, cum am zis. E dureros cumva, dar te motivează într-un fel sau altul.

Astăzi suntem atâția, am și un partener fără de care cred că agenția n-ar fi fost în punctul în care e. Alexandra, asociata mea, a pus umărul din prima zi când am avut primii colegi și face o treabă excelentă din unele puncte de vedere pe care eu nu le-aș putea face. Mă refer aici în special la organizare și structură. E extrem de pricepută la asta.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.