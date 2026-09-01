Firmele IT românești pot ajunge în Cambodgia, la evenimentul FrancoTech, prin ANIS

Companiile românești din sectorul IT se pot înscrie pentru a putea fi prezente în cadrul Standului Național al României de la evenimentul FrancoTech din Cambodgia, din noiembrie 2026, informează Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS).

Firmele se pot înscrie pe platforma ARICE până pe 14 septembrie.

În perioada 14-16 noiembrie 2026, la Phnom Penh, Cambodgia, va avea loc FrancoTech 2026, principalul eveniment economic și tehnologic organizat în cadrul celui de-al XX-lea Summit al Francofoniei. FrancoTech reprezintă platforma de referință pentru dialog economic, inovare și cooperare tehnologică în spațiul francofon, reunind guverne, investitori, companii, startup-uri și organizații profesionale din cele 90 de state și guverne membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei.

Ce beneficii oferă participarea?

Prezență în cadrul Standului Național al României;

Acces la sesiuni de business matching și networking internațional;

Interacțiune directă cu investitori, parteneri și delegații oficiale din spațiul francofon;

Vizibilitate într-unul dintre cele mai importante evenimente economice organizate în cadrul Summitului Francofoniei;

Decontarea a 50% din costurile de transport și cazare prin Programul de Promovare a Exportului, conform condițiilor ARICE.

Firmele trebuie să se înscrie pe platformă, să completeze informațiile administrative necesare, să acceseze FrancoTech din calendarul de târguri și misiuni economice și să înscrie următoarele documente:

Certificat constatator ONRC (format extins)

Certificat de atestare fiscală ANAF

Eliberat de ANAF, fără obligații de plată restante și valabil la data înscrierii.

Eliberat de ANAF, fără obligații de plată restante și valabil la data înscrierii. Certificat de atestare fiscală local

Eliberat de autoritatea locală competentă privind impozitele și taxele locale.

Eliberat de autoritatea locală competentă privind impozitele și taxele locale. Dovada constituirii garanției de participare(doar pentru târgurile internaționale)

Pentru înscrierea la târgurile internaționale este necesară constituirea unei garanții de participare în valoare de 2.000 lei, achitată în contul ARICE:

Beneficiar: Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE)

CUI: 47951657

IBAN: RO78TREZ7015005XXX024306

În platformă trebuie încărcată dovada plății (OP/chitanță) în format PDF.

Mai apoi, se depune aplicația online, formularele de înscriere fiind generate pe baza informațiilor deja introduse în platformă, se semnează și se transmit documentele. Procesul de evaluare a aplicației poate fi verificat în orice moment. Companiile selectate beneficiază de sprijinul oferit prin Programul de Promovare a Exportului pentru participarea la târguri internaționale și misiuni economice.

ANIS organizează Standul Național al României la FrancoTech 2026, oferind companiilor românești oportunitatea de a se poziționa într-un spațiu de promovare comun și de a interacționa direct cu delegații oficiale, investitori și potențiali parteneri din întregul spațiu francofon.