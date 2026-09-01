Firmele IT românești pot ajunge în Cambodgia, la evenimentul FrancoTech, prin ANIS

Companiile românești din sectorul IT se pot înscrie pentru a putea fi prezente în cadrul Standului Național al României de la evenimentul FrancoTech din Cambodgia, din noiembrie 2026, informează Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii (ANIS).
Firmele se pot înscrie pe platforma ARICE până pe 14 septembrie.
În perioada 14-16 noiembrie 2026, la Phnom Penh, Cambodgia, va avea loc FrancoTech 2026, principalul eveniment economic și tehnologic organizat în cadrul celui de-al XX-lea Summit al Francofoniei. FrancoTech reprezintă platforma de referință pentru dialog economic, inovare și cooperare tehnologică în spațiul francofon, reunind guverne, investitori, companii, startup-uri și organizații profesionale din cele 90 de state și guverne membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei.
Ce beneficii oferă participarea?
- Prezență în cadrul Standului Național al României;
- Acces la sesiuni de business matching și networking internațional;
- Interacțiune directă cu investitori, parteneri și delegații oficiale din spațiul francofon;
- Vizibilitate într-unul dintre cele mai importante evenimente economice organizate în cadrul Summitului Francofoniei;
- Decontarea a 50% din costurile de transport și cazare prin Programul de Promovare a Exportului, conform condițiilor ARICE.
Firmele trebuie să se înscrie pe platformă, să completeze informațiile administrative necesare, să acceseze FrancoTech din calendarul de târguri și misiuni economice și să înscrie următoarele documente:
- Certificat constatator ONRC (format extins)
- Certificat de atestare fiscală ANAF
Eliberat de ANAF, fără obligații de plată restante și valabil la data înscrierii.
- Certificat de atestare fiscală local
Eliberat de autoritatea locală competentă privind impozitele și taxele locale.
- Dovada constituirii garanției de participare(doar pentru târgurile internaționale)
Pentru înscrierea la târgurile internaționale este necesară constituirea unei garanții de participare în valoare de 2.000 lei, achitată în contul ARICE:
Beneficiar: Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE)
CUI: 47951657
IBAN: RO78TREZ7015005XXX024306
În platformă trebuie încărcată dovada plății (OP/chitanță) în format PDF.
Mai apoi, se depune aplicația online, formularele de înscriere fiind generate pe baza informațiilor deja introduse în platformă, se semnează și se transmit documentele. Procesul de evaluare a aplicației poate fi verificat în orice moment. Companiile selectate beneficiază de sprijinul oferit prin Programul de Promovare a Exportului pentru participarea la târguri internaționale și misiuni economice.
ANIS organizează Standul Național al României la FrancoTech 2026, oferind companiilor românești oportunitatea de a se poziționa într-un spațiu de promovare comun și de a interacționa direct cu delegații oficiale, investitori și potențiali parteneri din întregul spațiu francofon.