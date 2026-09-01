Platforma Polymarket ar fi strâns 300 milioane dolari de la fondul de investiții al lui Donald Trump Jr.

Platforma americană Polymarket, cunoscută pentru predicții legate de crypto, politică, economie, sport, finanțe, tehnologie și alte domenii și interzisă în România de anul trecut, a strâns 300 milioane dolari de la fondul de investiții 1789 Capital, în care Donald Trump Jr. este partener, parte dintr-o nouă rundă de investiții, potrivit unor surse WSJ, citate de TechCrunch.

Investiția face parte dintr-o rundă condusă de 1789 Capital, în valoare totală de 1 miliard dolari, care ar evalua platforma de predicții la 21 miliarde dolari.

Fondul de investiții, în care Donald Trump Jr. este partener, a mai investit în trecut 200 milioane dolari în platformă.

Polymarket a fost inclusă anul trecut de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN) pe lista neagră a operatorilor care desfășoară activități de jocuri de noroc fără licență pe teritoriul României, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Platforma a fost fondată în 2020 de Shayne Coplan. La momentul lansării, antreprenorul avea doar 21 de ani și renunțase la studiile universitare pentru a începe propriul business.

Aceasta a ajuns rapid în atenția marilor fonduri de investiții americane, care s-au „înghesuit” să sprijine ideea de afacere. În 2024, Polymarket a primit o finanțare de 55 de milioane de dolari într-o rundă condusă de Blockchain Capital, la o evaluare de 350 de milioane de dolari, potrivit lui Coplan.

Un an mai târziu, platforma a obținut încă o rundă de investiții, în valoare de 150 de milioane de dolari, la o evaluare de 1,2 miliarde de dolari, condusă de Founders Fund, co-fondat de magnatul Peter Thiel, un susținător activ al lui Donald Trump.

La începutul lunii octombrie 2025, Intercontinental Exchange Inc., compania-mamă a Bursei de Valori din New York (NYSE), a anunțat că investește 2 miliarde de dolari în platforma lansată de Shayne Coplan, compania fiind evaluată la aproape 8 miliarde de dolari (înainte de investiție).