Fondatorii unui „unicorn” spațial, printre care se numără și un inginer român, au lansat un non-profit pentru a trimite prima navă spațială către o stea

Fondatorii startup-ului Starcloud, printre care se numără și inginerul de origine română Adi Oltean, au creat o organizație non-profit pentru a încerca să trimită prima navă spațială către cel mai apropiat sistem stelar, Alpha Centauri.

Philip Johnston, directorul general al Starcloud, a făcut anunțul pe pagina sa de LinkedIn, menționând că el, Ezra Feilden (director de tehnologie) și Adi Oltean (inginer-șef) au lucrat la fondarea Fermi Explorer.

Nava spațială ar pleca până la finalul 2029 și ar ajunge în Alpha Centauri 80.000 de ani mai târziu.

Aceasta ar trebui să aibă o sarcină utilă de cel puțin 1 kg, 10x10x10 cm, și ar trebui să coste mai puțin de 15 milioane dolari pentru proiectare, construire, lansare și operare.

Misiunea va fi executată de managerul de program Garrett Jameson, cu o experiență de 10 ani ca ofițer al forțelor aeriene americane, în colaborare cu un partener de producție de autobuze din SUA care va fi selectat de echipă în următoarele luni.

Doritorii pot dona pentru realizarea navei și a misiunii pe site-ul oficial al inițiativei.

Despre Starcloud, „unicorn“ co-fondat de un inginer român

Starcloud este un startup spațial fondat acum 2 ani la Redmond, statul american Washington, de antreprenorul de origine română Adi Oltean (inginer-șef), alături de Ezra Feilden (director de tehnologie-CTO) și Philip Johnston (director general-CEO).

Înainte să lanseze acest startup, Adi Oltean a lucrat aproape 2 ani la compania spațială a lui Elon Musk, SpaceX, ca inginer software principal. De asemenea, el a mai lucrat, timp de 23 de ani, la Microsoft. Adi Oltean este absolvent al Politehnicii din București (Chimie, 1989-1995) și al Universității București (Matematică-Informatică, 1990-1996), conform CV-ului său de pe Linkedin.

Startup-ul își propune să dezvolte centre de date în spațiu pentru a „rezolva problema energiei limitate”, destinate inteligenței artificiale. Principalii săi concurenți sunt giganții SpaceX (Elon Musk) și Blue Origin (Jeff Bezos).

Starcloud colaborează cu liderul industriei de cipuri, NVIDIA. În noiembrie 2025, startup-ul a trimis pe orbită primul procesor grafic (GPU) NVIDIA H100 la bordul satelitului său, Starcloud-1. Cele două companii lucrează acum împreună la modulul NVIDIA Space-1 Vera Rubin.

Recent, firma a obținut finanțări totale de 450 milioane dolari de la investitori privați, valoarea firmei fiind estimată la 2,3 miliarde dolari, așa cum s-a mai scris pe site.