Startup-ul AI Anthropic îl aduce pe fostul preşedinte al Rezervei Federale din SUA, Ben Bernanke, în structura sa independentă de guvernanţă

Firma de inteligență artificială Anthropic a anunţat numirea fostului preşedinte al Rezervei Federale Ben Bernanke în Long-Term Benefit Trust, structura independentă de guvernanţă care consiliază compania şi desemnează membrii consiliului de administraţie, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Bernanke a condus Rezerva Federală între 2006 şi 2014, perioadă în care a gestionat criza financiară globală din 2008. Mandatul său este asociat cu introducerea dobânzilor aproape de zero şi a programelor de relaxare cantitativă (quantitative easing).

După încheierea mandatului, a activat în cadrul Brookings Institution, al fondurilor Citadel şi PIMCO, iar în 2022 a primit Premiul Nobel pentru Economie pentru cercetările sale privind cauzele Marii Depresiuni.

În noul rol, Bernanke va contribui la evaluarea impactului inteligenţei artificiale asupra economiei şi va sprijini Anthropic în elaborarea direcţiilor sale de dezvoltare pe termen lung.

„Anthropic a creat o structură de guvernanţă unică pentru a se asigura că beneficiile pe termen lung ale inteligenţei artificiale pentru omenire depăşesc cu mult riscurile”, a declarat Bernanke.

Anthropic a fost fondată în 2021 de foşti cercetători şi directori ai OpenAI şi este evaluată în prezent la aproximativ 965 miliarde dolari. Compania pregăteşte o ofertă publică iniţială (IPO), care ar putea avea loc chiar în acest an.

Bernanke devine al patrulea membru al Long-Term Benefit Trust, alături de Neil Buddy Shah, expertul în securitate naţională Richard Fontaine şi specialistul în afaceri internaţionale Mariano-Florentino Cuéllar.

Anthropic a precizat că membrii trustului nu deţin acţiuni în companie şi sunt remuneraţi exclusiv pentru activitatea desfăşurată în cadrul acestui organism independent.