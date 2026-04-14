Finanțări de 68 milioane dolari pentru un startup AI co-fondat de un programator român. Andrei Dunca, „back in business”

Programatorul român Andrei Dunca a fondat un startup de inteligență artificială (AI), cu sediul la New York, alături de doi parteneri, iar acum au anunțat că au atras o nouă finanțare, de 43 de milioane de dolari, de la mari fonduri de capital de risc, ajungând astfel la investiții totale de 68 de milioane de dolari în cei 2 ani de existență ai companiei.

Startup-ul Bluefish AI spune că investiția de serie B de 43 de milioane de dolari este condusă de fondurile americane Threshold Ventures și NEA, cu participarea mai multor investitori instituționali, inclusiv Amex Ventures, TIAA Ventures și Salesforce Ventures, precum și a Bloomberg Beta, un investitor mai vechi în firma de AI.

La runda de finanțare au mai participat și fondurile Crane Venture Partners, Laconia și Swift Ventures, potrivit unui comunicat transmis marți de Bluefish.

Startup-ul Bluefish a fost fondat în anul 2024 de Alex Sherman (CEO - director general), Jing Feng (COO - directoare operațională), alături de românul Andrei Dunca (CTO - director de tehnologie).

Bluefish se prezintă ca platformă de Agentic Marketing (AMP) construită pentru „internetul dominat de inteligență artificială”. În numai doi ani de existență, platforma de marketing cu agenți AI a ajuns să fie utilizată de 10% dintre marile corporații americane din lista Fortune 500, pentru a controla modul în care apar în ecosisteme AI precum ChatGPT, Google AI Overviews, Claude, Perplexity și Amazon Rufus.

Platforma Bluefish susține că oferă vizibilitate completă asupra modului în care AI interpretează și influențează performanța unui brand, „transformând descoperirea asistată de AI într-un avantaj competitiv măsurabil” pentru clienți.

Printre clienții Bluefish se numără branduri globale precum Adidas, American Express, Hearst, LVMH și Ulta Beauty. În prezent, platforma spune că procesează zilnic „milioane de interogări și răspunsuri” generate de AI, pe toate marile sisteme, inclusiv ChatGPT, Google AI, Claude, Perplexity și Amazon Rufus, „acoperind miliarde de utilizatori activi lunar”.

„Marketerii nu pot întrece capacitatea de calcul a modelelor AI”

Startup-ul newyorkez Bluefish susține că, prin utilizarea platformei, companiile pot înțelege în profunzime sursele, narativele și semnalele competitive care influențează comportamentul modelelor AI, pot transforma aceste informații în campanii de optimizare țintite și pot măsura impactul acestora asupra vizibilității, percepției și veniturilor.

„După ce a atins peste un miliard de utilizatori activi lunar în doar 12 luni de la lansare, inteligența artificială devine clar următorul mare canal de marketing pe internet, la fel cum au fost, la vremea lor, căutarea online, rețelele sociale sau mobilul”, a declarat Alex Sherman, cofondator și CEO al Bluefish. „Pentru a gestiona eficient acest nou canal critic, brandurile enterprise caută parteneri tehnologici cu același nivel de sofisticare pe care îl au deja în restul ecosistemului lor de marketing.”

„Unii cred că succesul în AI vine din păcălirea sistemului, dar această abordare nu va ține mult. Marketerii nu pot întrece capacitatea de calcul a modelelor mari de inteligență artificială (LLM). Scurtăturile pot aduce câștiguri temporare, însă nu creează avantaje durabile. Bluefish ajută companiile să-și câștige poziția în AI, nu să o manipuleze”, a declarat Jing Feng, cofondatoare și COO al startup-ului.

Cine este Andrei Dunca: cofondator al LiveRail, startup achiziționat de Facebook

Bluefish subliniază că echipa sa de fondatori, din care face parte și românul Andrei Dunca, „are experiență în dezvoltarea și vânzarea unor platforme de marketing ajunse ulterior în portofoliile Microsoft și Meta” (Facebook).

Andrei Dunca (41 de ani) a terminat Facultatea de Calculatoare la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (2003-2008).

În anul 2006, alături de Sergiu Biriș, Bogdan Colceriu și alți cofondatori, Andrei Dunca a lansat platforma Trilulilu, un fel de „YouTube românesc”, pe care utilizatorii puteau încărca filmulețe, dar și conținut audio și foto. Între timp, Trilulilu a fost cumpărat de alți antreprenori din Cluj și transformat în platformă educațională pentru copii.

În 2007, Andrei Dunca și Sergiu Biriș, alături de un cofondator britanic, Mark Trefgarne, au lansat, la Londra, startup-ul LiveRail, o platformă de publicitate și marketing online, axată pe video.

În anul 2014, presa românească și internațională a scris că LiveRail a fost cumpărată de gigantul Facebook (actuala companie Meta) pentru o sumă cuprinsă între 400 și 500 de milioane de dolari. Suma nu a fost confirmată oficial, iar fondatorii au evitat să facă precizări legate de ceea ce însemna atunci cel mai mare exit realizat de antreprenori tech din România.

În urma achiziției, Andrei Dunca a rămas la Facebook în perioada 2014-2018, ocupând o funcție de engineering manager, în Silicon Valley.

În paralel, Dunca a investit în mai multe startup-uri, printre care și Ezra, companie de tehnologie medicală lansată în SUA, în anul 2018, de antreprenorul român Emi Gal. În 2025, startup-ul de imagistică RMN a fost cumpărat de o companie americană mai mare, Function Health.

De asemenea, el a investit în startup-uri românești ca Eventmix și Zonga Music (fondate de Sergiu Biriș) și în platforma RacketPal (fondată la Londra de românii Robert Rizea și Bogdan Demeny).

În 2021-2023, Andrei Dunca a făcut parte și din board-ul organizației Endeavor România. Potrivit profililui său de LinkedIn, el este stabilit la Berlin.

Acum, după tot acest periplu antreprenorul, reușita cu startup-ul Bluefish AI marchează întoarcerea lui Andrei Dunca în prim-planul scenei tech, în calitate de fondator.