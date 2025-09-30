Finanțare de 1,25 milioane EUR pentru Carfix, aplicația românească folosită de șoferi

O platformă online românească ce interconectează asigurători, brokeri, service-uri auto, dealeri, companii de leasing și utilizatori finali, anunță marți că și-a asigurat o finanțare de 1,25 milioane EUR din partea fondului de investiții Catalyst Romania.

Carfix a fost fondată în 2015 de către Sorin Iacob, care este și CEO-ul companiei. Cu investiția pe care și-a asigurat-o, Carfix vizează extinderea platformei la nivel local si european, oferind companiilor cu flote, asigurătorilor, companiilor de leasing, service-urilor auto și dealerilor acces la un ecosistem integrat care automatizează procesele, reduce timpii de procesare și asigură control end-to-end al operațiunilor auto.

„Pentru partenerii existenți și viitori, această finanțare înseamnă crearea unor noi funcționalități, acoperire teritorială extinsă și oportunități concrete de creștere într-o piață validată de investitori de renume”, se arată într-un comunicat transmis marți comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

„Pentru noi, acesta investiție este o validare a direcției în care am pornit. Carfix a fost creat pentru a elimina birocrația, a oferi transparență și a simplifica experiența partenerilor din industria auto. Sustinuți de Catalyst Romania, putem accelera transformarea digitală și putem aduce aceste beneficii la scară mult mai mare.” ne spune Sorin Iacob, CEO Carfix.

„Carfix reprezintă exact tipul de inovație pe care o căutăm - o soluție care transformă fundamental un sector tradițional prin digitalizare completă. Echipa a demonstrat o înțelegere profundă a nevoilor pieței, construind nu doar o soluție auto digitală, ci un agregator care transformă modul în care companiile își gestionează flotele, serviciile și costurile auto – promovând transparență, eficiență și sustenabilitate. Această finanțare va sprijini Carfix în procesul de expansiune europeană și în consolidarea rolului său în România ca jucător de referință în digitalizarea industriei auto. Acest anunț marchează a unsprezecea investiție din Catalyst Romania Fund II, consolidând astfel misiunea Fondului de a susține creșterea și inovația în ecosistemul de tehnologie din România și din Europa Centrală și de Est (CEE)”, spune Alin Stanciu, Partner, Catalyst Romania.

Ce face Carfix

Carfix dezvoltă soluții digitale de gestionare completă a daunelor, estimări automate de costuri, fluxuri configurabile de autorizare, control în timp real al intervențiilor și mentenanței preventive, precum și un marketplace integrat pentru evaluări și tranzacții. Carfix susține că reduce costurile operaționale cu până la 60%, diminuează emisiile de CO2 cu până la 30% și scade dependența de personal cu 75%.

Lansată în România printr-un parteneriat strategic cu GT Motive, specializată în estimarea daunelor auto și parte a Solvd (Allianz Group), Carfix a atras în 2020 o investiție din partea Autonom.

„Acest pas a consolidat direcția de creștere și sinergia dintre Carfix și Autonom. Ulterior, Carfix a accelerat extinderea internațională, iar în 2023 a încheiat un parteneriat cu LKQ CEE, lider în distribuția de piese auto, care i-a întărit poziția în Europa Centrală și de Est. Consolidarea prezenței regionale continuă prin extinderea operațiunilor în Cehia, Slovacia și Ungaria”, spune firma care în 2025 a obținut un grant BERD.

Catalyst Romania este un pionier în investițiile de tip private equity și venture capital din România, lansând primul fond în 2012, finanțat prin inițiativa JEREMIE, iar la sfârșitul anului 2020 lansând cel de-al doilea fond, Catalyst Romania Fund II. Fondurile Catalyst Romania se concentrează pe oferirea de capital inițial pentru creștere companiilor tinere de tehnologie din România și Europa de Est, care au potențialul de a deveni lideri în regiune sau de a fi prezenți si a obține succes la nivel global. Catalyst Romania Fund II este un fond de tip VC administrat de Catalyst II GP, ambele entități fiind înființate conform legislației din Luxemburg și acționând ca fond de investiții alternative, respectiv, ca manager de fonduri de investiții alternative.