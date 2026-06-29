Familia Safir, care a cumpărat ferme de 16,5 milioane EUR de la Șerban: „Mulți dintre angajați aveau o vechime considerabilă și riscau să rămână fără un loc de muncă, într-o regiune unde alternativele sunt limitate”

Holding Familia Safir, afacere agricolă de familie din regiunea Moldovei, este cea care a cumpărat, la prețul de 16,5 milioane de euro, o serie de ferme de la Grup Șerban Holding, iar acum menționează că a preluat și aproape 40 de angajați care „riscau să rămână fără un loc de muncă, într-o regiune unde alternativele sunt limitate”.

Într-un comunicat transmis, luni, Holding Familia Safir a anunțat finalizarea achiziției platformelor avicole din Tătărăști și Parincea (județul Bacău), respectiv Simila-Zorleni (județul Vaslui) de la Ferma Avicolă Șerban, parte a Grup Șerban Holding.

Valoarea tranzacției se ridică la 16,5 milioane de euro, fără TVA.

Achiziția a fost efectuată de compania Sagem, parte a Holding Familia Safir.

Activele achiziționate includ terenurile, halele de creștere, construcțiile, instalațiile și echipamentele aferente platformelor avicole și reprezintă o nouă etapă în strategia Holdingului Familia Safir de consolidare a capacităților proprii de producție și de extindere a lanțului integrat, de la bob la raft.

Prin această investiție, Holding Familia Safir își crește infrastructura de producție cu 37 hale de creștere, 20 hectare de teren, o capacitate suplimentară estimată de 4,5 milioane pui/an, ceea ce va contribui la creșterea producției totale cu aproximativ 39%.

„În industria alimentară, controlul asupra producției este unul dintre cele mai importante avantaje competitive. Această investiție ne permite să ne dezvoltăm capacitatea de producție proprie și să consolidăm un model integrat pe care l-am construit în timp, de la bob la raft. Ne dorim să continuăm să oferim consumatorilor același pui corect, crescut ca pentru copiii noștri, după standardele care definesc Familia Safir și să susținem dezvoltarea brandurilor noastre atât în România, cât și pe piețele externe", a declarat George Safir, manager general, Holding Familia Safir.

Platformele avicole achiziționate erau deja exploatate de Sagem în baza unui contract de leasing operațional. Prin finalizarea tranzacției compania devine proprietarul acestor active, ceea ce permite integrarea completă a acestora în strategia investițională și operațională a holdingului. Achiziția contribuie, totodată, la dezvoltarea echipei Holdingului Familia Safir, unul dintre cei mai importanți angajatori din județul Vaslui și din regiunea Moldovei.

„Procesul de preluare a fost demarat în anul 2023, și dintr-o responsabilitate asumată față de oamenii din interiorul acestor ferme. Mulți dintre angajați aveau o vechime considerabilă și riscau să rămână fără un loc de muncă, într-o regiune unde alternativele sunt limitate. Tocmai de aceea, decizia de a-i prelua a fost, înainte de toate, una umană: aceea de a proteja cei aproape 40 de oameni, care și-au dedicat ani de zile acestei activități”, a completat George Safir, manager general, Holding Familia Safir.

În prezent, peste 80% dintre puii procesați de Holdingul Familia Safir provin din ferme proprii, compania urmărind dezvoltarea unui model de producție bazat pe controlul calității în fiecare etapă, trasabilitate și respectarea celor mai înalte standarde europene.

Așa cum am scris anterior pe StartupCafe, Grup Șerban Holding, controlat de omul de afaceri Nicolae Șerban, a vândut active în valoare de 16,5 milioane de euro, la câteva săptămâni după ce mai multe firme din grup au intrat în insolvență. Aproape toți banii încasați din tranzacție vor fi direcționați către rambursarea unor obligații financiare garantate, potrivit unui raport publicat marți la Bursa de Valori București.

Mișcarea vine după una dintre cele mai dificile perioade din istoria recentă a grupului, marcată de insolvența unor companii-cheie și de presiunea generată de creditul sindicalizat de 69,9 milioane euro garantat la nivelul grupului. StartupCafe a explicat pe larg cum s-a ajuns în această situație, de la extinderea accelerată și investițiile finanțate inclusiv prin bursă până la insolvențe și prăbușirea cotației bursiere, în cronologia reculului Grup Șerban Holding.

Cumpărătorul fermelor lui Nicole Șerban, Holdingul Familia Safir, este un grup de companii cu capital 100% românesc, construit de familia Safir de aproape 80 de ani, care desfășoară activități integrate în industria agroalimentară, de la producția de furaje și creșterea păsărilor, până la procesarea, distribuția și comercializarea produselor din carne de pasăre.

Holdingul reunește companiile Safir, Sagem, Nutriva, precum și alte societăți specializate care susțin activitățile de producție și dezvoltare ale grupului. Prin modelul său integrat de business, holdingul controlează lanțul de producție, asigurând trasabilitate, control riguros al calității și respectarea celor mai înalte standarde europene de siguranță alimentară și bunăstare animală.

În 2025, Holdingul Familia Safir a înregistrat o cifră de afaceri estimată la aproximativ 87 milioane de euro și reunește peste 890 de angajați. Produsele sale din carne de pui sunt comercializate sub brandurile Zdravăn Moldovenesc, Deliciosul de Vaslui și Răsfăț Românesc, fiind prezente atât pe piața din România, cât și în numeroase piețe europene.