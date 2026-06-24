Grup Șerban Holding vinde active de 16,5 milioane EUR după insolvențele din grup. Aproape toți banii merg către creditori

Grup Șerban Holding (BVB: GSH) a anunțat finalizarea unei tranzacții de vânzare de active în valoare de 16,5 milioane de euro, la câteva săptămâni după ce mai multe firme din grup au intrat în insolvență. Aproape toți banii încasați din tranzacție vor fi direcționați către rambursarea unor obligații financiare garantate, potrivit unui raport publicat marți la Bursa de Valori București.

Mișcarea vine după una dintre cele mai dificile perioade din istoria recentă a grupului, marcată de insolvența unor companii-cheie și de presiunea generată de creditul sindicalizat de 69,9 milioane euro garantat la nivelul grupului. StartupCafe a explicat pe larg cum s-a ajuns în această situație, de la extinderea accelerată și investițiile finanțate inclusiv prin bursă până la insolvențe și prăbușirea cotației bursiere, în cronologia reculului Grup Șerban Holding.

Fermele avicole își schimbă proprietarul într-o tranzacție de 16,5 milioane EUR

Potrivit raportului transmis Bursei de Valori București, filiala Ferma Avicolă Șerban SRL a finalizat, în data de 19 iunie 2026, vânzarea către SAGEM SRL a unui pachet de active imobiliare și operaționale situate în județele Bacău și Vaslui.

Activele transferate includ terenuri, construcții, instalații și utilaje utilizate în activitățile de creștere a păsărilor. Tranzacția are o valoare totală de 16,5 milioane euro, fără TVA.

Conform documentului transmis investitorilor, pachetul vândut cuprinde platformele avicole și terenurile aferente din Tătărăști și Parincea, județul Bacău, respectiv Simila-Zorleni, județul Vaslui, împreună cu construcțiile, instalațiile și echipamentele existente la momentul predării.

Compania precizează că suma netă care urmează să fie încasată de Ferma Avicolă Șerban SRL este de 15,675 milioane euro.

Aproape toți banii încasați sunt direcționați către creditori

Elementul esențial al tranzacției nu este doar valoarea acesteia, ci destinația fondurilor.

Potrivit raportului publicat la bursă, suma de 15,675 milioane euro va fi utilizată cu prioritate pentru rambursarea obligațiilor financiare rezultate din contractul de împrumut garantat, în conformitate cu solicitările creditorilor și instrucțiunile agentului de garanție.

Practic, operațiunea nu aduce capital disponibil pentru noi investiții, ci reprezintă o etapă în procesul de reducere a presiunii financiare asupra grupului și de recuperare a creanțelor de către finanțatori.

Contextul este important: la finalul lunii mai, Grup Șerban Holding informa piața că societățile Șerban Distribuție SRL, Fyn Invest Danmark SRL și Luma Land SRL au decis să solicite deschiderea procedurii insolvenței.

Compania explica atunci că toate firmele din grup aveau obligații de garantare pentru creditul sindicalizat în valoare totală de 69,9 milioane euro.

De la extindere și investiții la vânzări de active

Tranzacția marchează un nou episod în procesul de restructurare traversat de Grup Șerban Holding în 2026.

Grupul, care în ultimii ani s-a extins în agribusiness, zootehnie și producție alimentară, a ajuns în ultimele luni să își reorganizeze operațiunile și să valorifice active pentru a gestiona presiunea financiară acumulată.

Vânzarea anunțată acum este una dintre cele mai importante măsuri concrete comunicate investitorilor după declanșarea dificultăților financiare și vine într-un moment în care piața urmărește capacitatea grupului de a-și stabiliza activitatea și de a-și reduce gradul de îndatorare.

În raportul publicat pe 23 iunie, compania precizează că tranzacția a fost finalizată după îndeplinirea tuturor condițiilor suspensive prevăzute în contract și după semnarea documentelor de transfer aferente.



