Familia Cristescu din Timișoara a vândut afacerea cu automate de cafea. Cine preia rețeaua de circa 200 de aparate

Familia Cristescu, una dintre cele mai puternice din punct de vedere financiar din Timișoara, a vândut compania Vendteam, care operează o rețea de aproximativ 200 de automate de cafea și băuturi calde.

Potrivit Profit.ro, cumpărătorul este Vending Zone, compania care deține brandul O'Fresh, lider pe piața locală a automatelor de cafea. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică.

Compania Vendteam a fost înființată în 2020 de Emil Cristescu și fiul său, Marius-Andrei Cristescu, împreună cu Mihai-Caius Cîmpureanu.

În cei cinci ani de activitate, firma și-a construit o rețea de circa 200 de automate de cafea și băuturi calde, iar în 2025 a raportat o cifră de afaceri de aproape 800.000 de euro, conform datelor citate de Profit.ro.

Exit după cinci ani de dezvoltare

Conform Profit.ro, Vendteam intră în portofoliul Vending Zone, operatorul brandului O'Fresh, unul dintre cei mai mari jucători din domeniu. Tranzacția reprezintă o nouă mișcare de consolidare pe piața automatelor de cafea și băuturi calde, unde companiile mari își extind rețelele inclusiv prin achiziția unor operatori regionali.

Familia Cristescu este cunoscută în mediul de afaceri din vestul țării prin investițiile derulate în mai multe domenii, iar vânzarea Vendteam marchează ieșirea din businessul cu automate de cafea început în urmă cu cinci ani.

Emil Cristescu: „Afacerea și-a urmat un ciclu normal de maturizare”

Emil Cristescu a explicat că decizia de vânzare vine după ce compania a ajuns la un nivel de dezvoltare pe care îl consideră firesc.

„Afacerea și-a urmat un ciclu normal de maturizare”, a declarat Emil Cristescu pentru Profit.ro.

Acesta a precizat că fondurile obținute în urma tranzacției vor fi direcționate către alte oportunități de investiții.

Valoarea tranzacției nu a fost comunicată de părți.





