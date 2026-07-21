Amendă de circa 900.000 EUR pentru o clauză din contractele de franciză. Ce nu are voie francizorul să impună

O clauză prin care francizații erau obligați să vândă produsele la prețurile stabilite de francizor a atras amenzi totale de aproape 4,5 milioane de lei, echivalentul a circa 900.000 de euro.

Consiliul Concurenței a sancționat compania Euro Parts Distribution SRL și 15 francizați din rețelele epiesa.ro și targuldepiese.ro pentru stabilirea prețurilor de revânzare a pieselor și accesoriilor auto.

Decizia este una dintre primele sancțiuni aplicate în România în urma unei investigații privind funcționarea unui sistem de franciză, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe de către autoritatea de concurență.

Cazul arată unde se oprește dreptul francizorului de a stabili reguli comune în rețea: poate impune standarde privind marca, imaginea magazinelor, calitatea produselor sau modul de funcționare, dar nu poate obliga firmele francizate să vândă la un anumit preț.

Clauza din contract care a atras amenda

În perioada 2018–2023, francizații din rețelele epiesa.ro și targuldepiese.ro și-au asumat, prin contractele de franciză, să vândă în magazinele fizice piesele și accesoriile auto la prețurile afișate pe site-urile deținute de Euro Parts Distribution.

Explicat simplu, magazinele francizate nu puteau decide singure să vândă un produs mai ieftin decât prețul stabilit la nivelul rețelei.

Dacă o piesă era afișată online la 500 de lei, francizatul nu putea hotărî să o vândă în propriul magazin cu 470 de lei pentru a atrage clienți, pentru a răspunde concurenței locale sau pentru a lichida mai repede stocurile.

Consiliul Concurenței a considerat că această clauză elimina libertatea comercială a francizaților și restrângea concurența dintre magazinele din rețea.

Euro Parts Distribution și cei 15 francizați au primit amenzi totale de 4.492.514 lei, echivalentul a aproximativ 881.144 de euro.

Ce nu are voie francizorul să impună

Francizorul nu are voie să stabilească un preț fix sau un preț minim la care francizatul trebuie să revândă produsele către clienți.

Francizatul este o companie distinctă, care își asumă propriile costuri și riscuri comerciale. Chiar dacă folosește marca, sistemul și know-how-ul francizorului, trebuie să își poată stabili independent prețurile.

În lipsa acestei libertăți, magazinele francizate nu mai concurează între ele prin preț. Clienții nu mai pot găsi același produs mai ieftin la un alt magazin din rețea, iar prețul stabilit central poate deveni, în practică, un preț unic.

Francizorul poate comunica prețuri recomandate sau, în anumite condiții, prețuri maxime. Recomandarea devine însă problematică atunci când este transformată, prin contract, presiuni, sancțiuni sau alte mecanisme, într-un preț obligatoriu.

Franciza nu justifică eliminarea concurenței

Consiliul Concurenței precizează că franciza este un model legitim de dezvoltare comercială și presupune existența unor reguli comune.

Francizorul poate cere respectarea identității vizuale, a standardelor de calitate, a modului de prezentare a produselor și a altor elemente necesare funcționării unitare a rețelei.

Aceste reguli nu pot merge însă până la eliminarea libertății francizaților de a stabili prețurile finale.

„Decizia marchează o etapă importantă în practica autorității, fiind una dintre primele sancțiuni aplicate în România în urma unei investigații privind funcționarea unui sistem de franciză. Deși franciza este un model legitim de dezvoltare comercială și presupune existența unor reguli comune privind identitatea și funcționarea rețelei, aceasta nu poate justifica restrângerea concurenței prin impunerea prețurilor de revânzare”, a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Pot fi amendați și francizații, nu doar francizorul

Un alt aspect important al deciziei este că au fost sancționate atât compania care administra rețelele, cât și firmele francizate care au acceptat și aplicat clauzele respective.

Prin urmare, simplul fapt că o prevedere este inclusă într-un contract propus de francizor nu înlătură răspunderea francizatului.

Firmele care intră într-o rețea de franciză trebuie să verifice dacă obligațiile asumate prin contract respectă regulile de concurență, mai ales atunci când acestea se referă la prețuri, reduceri, promoții, vânzări online sau împărțirea clienților și a teritoriilor.

Consiliul Concurenței verifică și alte rețele de franciză

Investigația privind Euro Parts Distribution face parte dintr-o analiză mai amplă a Consiliului Concurenței asupra mai multor sisteme de franciză din România.

Autoritatea verifică dacă relațiile dintre francizori și francizați respectă regulile de concurență și dacă există clauze care limitează nejustificat libertatea comercială a firmelor din rețele.

Legea concurenței interzice înțelegerile dintre companii și practicile concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurența pe piața românească.

Decizia integrală va fi publicată pe site-ul Consiliului Concurenței după eliminarea informațiilor confidențiale.