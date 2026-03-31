Familia Agnelli, proprietara Ferrari, își vinde imperiul media: La Repubblica ajunge la un antreprenor grec

Familia Agnelli, una dintre cele mai bogate și influente din Europa, cunoscută pentru controlul unor giganți precum Ferrari și Stellantis (mărci precum Fiat, Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Alfa Romeo), dar și al clubului de fotbal Juventus Torino, își vinde imperiul media din Italia.

Grupul GEDI, care include cotidianul La Repubblica și alte branduri importante, este preluat de Antenna Group, parte din K Group, controlat de antreprenorul grec Theodore Kyriakou, se arată într-un comunicat transmis către comunitatea StartupCafe.

Ce include tranzacția

GEDI, deținut de Exor, reunește unele dintre cele mai cunoscute branduri media din Italia. În centrul portofoliului se află La Repubblica, un reper al presei italiene, cu influență majoră în zona politică și economică și o audiență importantă atât în print, cât și online.

Tranzacția include:

La Repubblica

Radio Deejay, Radio Capital și m2o

HuffPost Italia și National Geographic Italia

revista Limes și agenția de publicitate Manzoni



Publicația La Stampa, un alt titlu emblematic din portofoliul Agnelli, nu face parte din tranzacție și urmează să fie vândută separat.

Tranzacția este văzută în presa internațională drept „sfârșitul unei ere” pentru familia Agnelli, care a controlat presa italiană timp de decenii, potrivit Reuters. În același timp, organizația Reporters Without Borders avertizează că mutarea „ridică întrebări serioase privind pluralismul media în Italia”, într-un context de consolidare accelerată a pieței.

Două direcții: exit parțial vs. expansiune

Pentru familia Agnelli, vânzarea marchează o repoziționare strategică. Grupul își reduce expunerea pe media tradițională și se concentrează pe domenii globale precum auto, tehnologie, sănătate și investiții.

În paralel, familia nu iese complet din media, păstrând alte participații internaționale, dar renunță la unele dintre cele mai vizibile active editoriale din Italia.

De cealaltă parte, Theodore Kyriakou și Antenna Group accelerează expansiunea în zona de conținut. Grupul operează în prezent 37 de canale TV, două platforme de streaming și ajunge la până la 500 de milioane de utilizatori la nivel global.

Prin preluarea GEDI, Antenna mizează pe dezvoltarea de conținut premium, extinderea digitală (streaming, podcasturi) și creșterea relevanței internaționale a brandurilor italiene.

Cine este cumpărătorul GEDI

Theodore Kyriakou este un antreprenor grec discret, dar influent, care controlează Antenna Group, parte din K Group – un conglomerat deținut integral de familia sa.

Cu origini în shipping, Kyriakou a construit în ultimele decenii un grup internațional de media și divertisment. Astăzi, Antenna operează 37 de canale TV, deține două platforme de streaming și ajunge la aproximativ 140 de milioane de utilizatori direct și până la 500 de milioane la nivel global prin parteneriate.

Prin această tranzacție, Kyriakou devine unul dintre cei mai importanți jucători din media europeană, controlând un portofoliu cu impact major în Italia și nu numai.















