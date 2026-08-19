Evenimentul GITEX AI ajunge în Serbia, în 2027. România va avea loc dedicat

Rețeaua globală de evenimente tehnologice GITEX ajunge în Europa de Sud-Est anul viitor, cu o ediție desfășurată în Belgrad, Serbia, la care România va participa cu un loc dedicat.

Desfășurat între 25 și 27 mai 2027, evenimentul va aduce rețeaua globală GITEX în Europa de Sud-Est și va conecta guverne, companii globale, investitori, fonduri suverane și de capital de risc, inovatori și lideri tehnologici pentru a crea noi oportunități de creștere internațională, investiții și parteneriate strategice, spune inD, organizatorul GITEX.

GITEX AI Belgrad este Evenimentul Tehnologic Oficial al EXPO 2027 Belgrad, găzduit de Camera de Comerț și Industrie a Serbiei.

„Parteneriatul cu cel mai mare târg de tehnologie din lume — GITEX — înseamnă foarte mult pentru Serbia. Suntem recunoscuți ca o țară care creează soluții puternice, care este dinamică și inovatoare. Serbia nu a devenit partener GITEX întâmplător — suntem prezenți la târgul din Dubai de ani de zile și, în ultimii doi ani, am lucrat intens la acest parteneriat”, a spus Marko Čadež, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Serbiei.

România va avea un pavilion național

ARIES (Asociația Română Pentru Industria Electronică și Software) și ARICE (Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior) vor fi prezente la Belgrad, prin Romania IT, cu un pavilion național.

Parteneriatul a fost anunțat luna trecută, la finalul GITEX AI Europe 2026 Berlin.

„Suntem încântați să anunțăm că România este prima țară care a semnat parteneriatul cu GITEX pentru prima ediție GITEX AI Serbia (...) Credem în puterea inovației din regiunea noastră și în faptul că tehnologia dezvoltată în Balcani merită să fie văzută pe scena internațională. Avem companii, startup-uri și profesioniști care construiesc soluții de top, iar acum este momentul să le oferim vizibilitatea pe care o merită”, a transmis ARIES pe LinkedIn.

GITEX AI EUROPE 2026 a primit pe parcursul celor două zile peste 800 de întreprinderi și startup-uri, peste 600 de investitori și peste 280 de vorbitori la nivel global, pregătind terenul pentru partenerii europeni și internaționali pentru a crea următorul val de alianțe în domeniul inteligenței artificiale care să impulsioneze implementarea inteligenței artificiale și dezvoltarea economiei digitale.