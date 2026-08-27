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Evenimentul anual Apple 2026: Când se vor lansa următoarele modele de iPhone

Evenimentul anual Apple 2026: Când se vor lansa următoarele modele de iPhone
Sursă: Apple
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Gigantul tech american Apple a anunțat data evenimentului de lansare a noii game de telefoane iPhone de anul acesta.

Evenimentul va avea loc pe 9 septembrie 2026 și, ca de obicei, acesta va fi transmis în direct pe YouTube și pe site-ul oficial al companiei.

Se așteaptă ca evenimentul să anunțe noile actualizări pe partea de software iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate și altele, noua serie de telefoane iPhone 18 și primul telefon pliabil al companiei, pe lângă ceasurile complementare Apple Watch Series 12 și Ultra și dispozitive dedicate smart home.

Mai multe surse indică faptul că lansarea de anul acesta nu va include modelele de bază din seria iPhone 18 și se va concentra pe modelele Pro/Pro Max, acestea dintâi urmând să fie lansate în prima jumătate a anului 2027, conform TechCrunch.

De asemenea, evenimentul va fi primul condus de John Ternus, noul CEO al Apple, care preia acest rol de la Tim Cook după 15 ani.

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