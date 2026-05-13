Drepturi de autor, dobânzi și activități sportive. Clarificări 2026 privind impozitul pe venit, CAS și CASS

O specialistă a răspuns la mai multe întrebări tehnice despre regulile fiscale aplicabile în România pentru impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii aferente veniturilor din dobânzi, drepturi de autor și activități sportive obținute în 2025 și declarate în 2026, clarificări ce pot fi utile comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Luminița Obaciu, Senior Payroll Partner, Soter & Partners, a răspuns la câteva întrebări privind impozitul pe venit, CAS și CASS în primul număr din 2026 al revistei Consultant Fiscal, editată de Camera Consultanților Fiscali (CCF).

Iată trei dintre spețele prezentate:

„Întrebarea 1: O societate plătește, în baza unui contract de venituri din drepturi de proprietate intelectuală, unei persoane fizice o sumă de bani pentru care reține și plătește impozit pe venit, după deducerea cotei forfetare de 40%. Trebuie să rețină și CAS, și CASS, având în vedere că persoana fizică respectivă este salariată? Dar dacă nu ar fi salariată?

Răspuns:

În cazul persoanelor fizice care obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuală la nivelul anului 2025 sunt datorate contribuțiile sociale conform celor de mai jos:

Impozit pe venituri din drepturi de autor în cotă de 10% din venitul impozabil (venitul impozabil = venit brut – cotă forfetară 40%);

Contribuția de asigurări sociale (CAS):

Dacă venitul net anual este mai mic de 12 salarii minime (din anul obținerii venitului), persoana fizică nu este obligată la plata CAS;

Dacă venitul net anual > 12 salarii minime, CAS anual este 25% * 12 salarii minime (12.150 lei/an);

Dacă venitul net anual > 24 salarii minime, CAS anual este 25% * 24 salarii minime (24.300 lei/an).

Din perspectiva CAS, în cazul în care veniturile din drepturi de proprietate intelectuală:

dacă veniturile sunt realizate de la un singur plătitor și depășesc plafonul, plătitorul are obligația să calculeze și să rețină CAS;

dacă veniturile sunt realizate din mai multe surse, contribuabilul desemnează plătitorul care va reține contribuția;

dacă nu s-a reținut contribuția sau aceasta este insuficientă, regularizarea se efectuează prin Declarația unică – pe baza veniturilor realizate.

Excepții:

Nu se datorează CAS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, dacă acestea sunt realizate de:

persoane care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor;

persoane care au calitatea de pensionar.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS):

Dacă venitul net anual este mai mic de 6 salarii minime (din anul obținerii venitului), persoana fizică nu este obligată la plata CASS;

Dacă venitul net anual > 6 salarii minime, atunci CASS datorată anual este 10% * 6 salarii minime (2.430 lei);

Dacă venitul net anual > 12 salarii minime, CASS anual este 10% * 12 salarii minime (4.860 lei);

Dacă venitul net anual > 24 salarii minime, CASS anual este 10% * 24 salarii minime (9.720 lei).

Din perspectiva CASS, în cazul în care veniturile din drepturi de proprietate intelectuală:

dacă veniturile sunt realizate de la un singur plătitor și depășesc plafonul, plătitorul are obligația să calculeze și să rețină CASS;

dacă veniturile sunt realizate din mai multe surse, contribuabilul poate desemna plătitorul sau va regulariza obligația prin Declarația unică - pe baza veniturilor realizate.

! Excepții (modificate legislativ): Nu se datorează CASS pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate de persoane fizice care: obțin venituri din salarii și asimilate salariilor; au calitatea de pensionari.

Întrebarea 2: Pentru venituri din dobânzi se datorează CASS?

Răspuns:

Veniturile din investiții (dobânzi) sunt subiect de CASS [art. 155 alin. (1) lit. g) C. fisc.]. Conform art. 170 alin. (2) C. fisc., persoanele fizice care obțin venituri din dobânzi vor datora CASS dacă au realizat venituri extra-salariale (altele decât venituri din activități independente), a căror valoare cumulată este cel puțin egală cu plafonul minim anual de 6 salarii minime brute pe țară, din una sau mai multe din următoarele surse de venituri extra-salariale (care includ și venituri din investiții – dobânzi):

Venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

Venituri din asocierea cu o persoană juridică;

Venituri din cedarea folosinței bunurilor;

Venituri din activități agricole, silvicultură şi piscicultură;

Venituri din investiții;

Venituri din alte surse.

Cota CASS este de 10% și se aplică la următoarele baze de calcul:

6 salarii minime brute pe țară, dacă venitul realizat este cuprins între 6 şi 12 salarii minime brute pe țară;

12 salarii minime brute pe țară, dacă venitul realizat este cuprins între 12 şi 24 salarii minime brute pe țară;

24 de salarii minime brute pe țară, dacă venitul realizat este mai mare de 24 salarii minime brute pe țară.

Întrebarea 3: Pentru contractele de activitate sportivă, pe lângă impozit, se reține și contribuția de sănătate la sursă?

Răspuns:

În ceea ce privește contribuțiile sociale în cazul veniturilor din activitate sportivă:

Contribuția de asigurări sociale (CAS):

Dacă venitul brut anual este mai mic de 12 salarii minime (din anul obținerii venitului), persoana fizică nu este obligată la plata CAS;

Dacă venitul brut anual > 12 salarii minime, CAS anual este 25% * 12 salarii minime;

Dacă venitul brut anual > 24 salarii minime, CAS anual este 25% * 24 salarii minime.

Din perspectiva CAS, în cazul în care veniturile din activitate sportivă:

sunt obținute de la un singur plătitor de venit, iar nivelul veniturilor realizate atinge plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, plătitorul de venit are obligația să calculeze și să rețină CAS la o bază de calcul stabilită conform celor de mai sus (12 sau 24 salarii minime brute);

dacă acestea sunt obținute din mai multe surse, contribuabilul desemnează prin contract plătitorul care va reține contribuția;

în cazul în care contribuția reținută este sub nivelul datorat raportat la venitul realizat cumulat, contribuabilul are obligația depunerii Declarației unice – pe baza veniturilor realizate, în vederea regularizării contribuției datorate.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS):

Pentru veniturile realizate în baza contractelor de activitate sportivă, plătitorii de venit calculează și rețin CASS la sursă, la momentul plății venitului.

Cota de contribuție de 10% este aplicată asupra bazei de calcul reprezentând venitul brut, plafonată la maximum nivelul a 72 de salarii minime brute pe țară.

Dacă venitul cumulat este sub nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, persoana fizică datorează o diferență de CASS până la nivelul corespunzător bazei de 6 salarii minime brute și depune Declarația unică;

Dacă CASS reținută la sursă depășește nivelul corespunzător plafonului de 72 salarii minime brute, contribuabilul are obligația recalculării contribuției prin Declarația unică, iar diferența se restituie/compensează.

Diferența de contribuție până la nivelul a 6 salarii minime brute nu se datorează dacă persoana fizică, în anul fiscal:

a realizat venituri din salarii și asimilate salariilor cel puțin la nivelul a 6 salarii minime brute; sau

a realizat venituri pentru care datorează CASS la nivel de cel puțin 6 salarii minime brute; sau

a realizat venituri din pensii; sau

se încadrează în categoriile exceptate de la plata CASS prevăzute la art. 154”, a explicat specialista.

Termen pentru depunerea Declarației unice 2026 - Formular 212

Amintim că Declarația unică 2026 - Formular 212 pentru PFA, chirii, investiții, tranzacții cu criptomonede, activități independente și alte astfel de venituri extrasalariale realizate în anul 2025 se completează și se depune până la data de 25 mai inclusiv. Astfel, au mai rămas doar 12 zile pentru depunerea acesteia.

Totodată, salariul minim luat în calcul pentru contribuții (CAS și CASS) este cel valabil la 1 ianuarie 2025, respectiv 4.050 lei.

StartupCafe.ro a realizat și un tutorial video pentru completarea Declarației unice 2026, cu explicații oferite de Cosmin Dumitrașcu, antreprenor, expert contabil și fondator ABS Group România, într-o discuție cu Florin Bărbuță, specialist PR.

De asemenea, vezi și un ghid ANAF privind completarea Declarației Unice 2026.