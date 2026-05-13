Șeful ANAF: „Experții contabili care n-au contract cu firmele pe care le reprezintă în relația cu noi în SPV să-și declare taxele”

Președintele ANAF, Adrian Nica, a lansat un avertisment pentru contabilii din România, subliniind că „în primul rând, profesioniștii ar trebui să-și întocmească contracte și apoi să-și declare taxa”.

Nica s-a adresat contabililor, marți, la un eveniment de lansare a IFA România, organizație profesională afiliată la International Fiscal Association (IFA Global).

„Îi rugăm pe toți experții contabili care n-au contract cu firmele pe care le reprezintă în relația cu noi în SPV (Spațiul Privat Virtual - n.r.) să-și declare taxele. Este absolut ciudat să vezi în SPV un domn expert contabil care reprezintă un contribuabil, iar în e-factura nu există. Cred că, în primul rând, profesioniștii ar trebui să-și întocmească contracte și apoi să-și declare taxa. Apoi, în acest proces de digitalizare pe care ANAF l-a început, să facem pașii pe care noi îi considerăm prioritari. Uneori, ce considerați dumneavoastră prioritate nu este și la noi. Îmi pare rău pentru asta, dar fiecare entitate are planul și interesele ei”, a Adrian Nica, citat de Agerpres.

Șeful ANAF a promis că sistemul de declarare a taxelor, Spațiul Privat Virtual, va fi îmbunătățit, Fiscul vizând o interacțiune digitală mai bună cu firmele și persoanele fizice.

„Eu cred că în direcția digitalizării, în acest an, în ANAF o să vedeți foarte multe lucruri bune. Să știți că lucrăm la o interfață nouă a SPV-ului, mai primitoare, mai ușor de lucrat cu ea. Dacă nu o fi perfectă, să ne scrieți, că o îmbunătățim”, a spus Nica.

„Eu spun de fiecare dată: persoanele fizice plătesc la ANAF din total contribuții 3%, controalele aduc undeva la 0,6% din planul de încasări, restul ne dați dumneavoastră. 3,6% generează marile probleme ale ANAF-ului și marile discuții. Încercăm să digitalizăm cât mai mult întâlnirea pe care o avem cu contribuabilul. În perioada următoare o să aveți posibilitatea ca discuțiile finale cu contribuabilii să le purtați inclusiv video”, a mai afirmat președintele ANAF.

De asemenea, ANAF implementează tehnologii de inteligență artificială pentru acțiunile de control.

„La nivelul ANAF, în următoarele două-trei luni o să dezvoltăm o parte de inteligență artificială pentru structurile de control, nu neapărat pentru a vă crea dumneavoastră probleme, ci pentru a uniformiza decizia, pentru a reuși să disciplinăm un aparat care în ultimii 30 de ani a lucrat fiecare în județul lui, în comuna lui, cu propria analiză de risc și cu propriile planuri. Nu e ușor să faci acest proces. Rezistența la schimbare este una ridicată. Când vorbim de globalizare, digitalizare, vorbim de informații noi, de tehnici noi”, a precizat Adrian Nica, citat de Agerpres.