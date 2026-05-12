ANAF: Un dezvoltator imobiliar din Iași a cauzat un prejudiciu de 13 milioane lei, din vânzări de apartamente și terenuri pe firmă și pe persoană fizică

ANAF a anunțat, marți, că a descoperit un dezvoltator imobiliar care a construit 8 blocuri la Iași și care a cauzat statului un prejudiciu total de 13 milioane de lei prin evitarea plății impozitului pe profit și a altor obligații fiscale, în urma vânzării unor apartamente și terenuri, pe firmă și pe persoană fizică.

Inspectorii antifraudă fiscală din cadrul ANAF au făcut controale la firma respectivă și la patronul său.

În cadrul verificărilor efectuate, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat că societatea verificată, care a construit și vândut 8 blocuri de apartamente, ar fi „utilizat un mecanism repetitiv și constant de înregistrări contabile nereale, în contradicție cu situația de fapt”.

Astfel, dezvoltatorul imobiliar ar fi „amânat nejustificat evidențierea în contabilitate a veniturilor impozabile obținute din vânzarea imobilelor”.

ANAF acuză că dezvoltatorul imobiliar a urmărit astfel „disimularea situației reale și evitarea achitării obligațiilor fiscale aferente, inclusiv a impozitului pe profit”.

Cum proceda dezvoltatorul imobiliar? „Apartamentele fuseseră deja predate cumpărătorilor pe baza unor procese-verbale, iar aceștia utilizau efectiv imobilele și achitau direct dezvoltatorului contravaloarea utilităților”, susține ANAF.

Astfel, firma ar fi cauzat un prejudiciu în valoare totală de 10,8 milioane de lei la bugetul de stat, potrivit Fiscului.

Inspectorii ANAF au făcut controale conexe și asupra veniturilor patronului firmei respective.

Inspectorii antifraudă au constatat că persoana fizică în cauză „a realizat venituri din vânzarea de terenuri și apartamente în nume personal, fără a declara integral sumele obținute”.

Astfel, patronul ar fi cauzat un prejudiciu suplimentar de 2,28 milioane de lei asupra bugetului de stat, conform ANAF. În total: 13,08 milioane lei, prejudiciu invocat de Fisc în acest caz.

În acest caz, ANAF sesizează și procurorii.

„Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF va continua acțiunile de stimulare a conformării fiscale, atât prin activități preventive de informare a contribuabililor cu privire la obligațiile legale de fiscalizare în domenii specifice, cât și prin combaterea și sancționarea faptelor de evaziune fiscală prin acțiuni de control antifraudă”, menționează Fiscul, în comunicatul de marți.