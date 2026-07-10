După investiții de peste 115 milioane EUR în România, gigantul german Kärcher continuă extinderea: deschide un centru global de servicii și pregătește noi dezvoltări

Grupul german Kärcher, unul dintre cei mai mari producători mondiali de echipamente de curățenie, își continuă planurile de dezvoltare în România după investiții de peste 115 milioane de euro. Compania pregătește deschiderea unui Global Business Service Center la Timișoara și păstrează două terenuri în județul Argeș pentru eventuale investiții viitoare, potrivit unor declarații făcute de CEO-ul global al companiei, Hartmut Jenner, în interviuri către Ziarul Financiar și Profit.ro.

Kärcher deschide un centru global de servicii la Timișoara

CEO-ului grupului spune că noul Global Business Service Center din Timișoara urmează să fie inaugurat în luna august și va deservi operațiunile internaționale ale companiei. Centrul va porni cu aproximativ 80 de angajați, urmând să preia activități suport pentru mai multe piețe în care activează grupul.

În paralel, Kärcher își păstrează opțiunile deschise pentru extinderea producției în România. Compania deține încă două terenuri în județul Argeș, rezervate pentru eventuale investiții viitoare, a mai spus Hartmut Jenner, conform Profit.ro.

De ce a ales Kärcher România în locul Poloniei

CEO-ul Kärcher a explicat că, la momentul deciziei de investiție, România oferea oportunități pe care alte piețe din regiune nu le mai aveau.

„Am ales România și pentru că nu mulți investitori veneau aici. S-a dovedit o alegere inspirată”, a spus Hartmut Jenner, adăugând că grupul intenționează să continue dezvoltarea operațiunilor locale.

Kärcher produce în România încă din 2016, la fabrica din Curtea de Argeș, care deservește piețe din Europa și din alte regiuni.

Investiții de peste 115 milioane EUR

Grupul german a investit până în prezent peste 115 milioane de euro în operațiunile din România, dezvoltând capacități de producție și logistică în județul Argeș.

Noile planuri arată că România rămâne o piață strategică pentru companie, atât din perspectiva producției, cât și a activităților cu valoare adăugată mai mare, precum serviciile suport pentru operațiunile internaționale.

Extinderea Kärcher în România vine și în contextul unei colaborări strategice anunțate recent cu un alt grup german, STIHL. Cele două companii au lansat alianța ALLPRO, prin care echipamentele profesionale Kärcher vor utiliza aceeași platformă de baterii dezvoltată de STIHL.

Pentru România, miza este directă: bateriile profesionale STIHL sunt produse în fabrica de la Oradea, inaugurată anul trecut în urma unei investiții de aproximativ 125 de milioane de euro. Din 2027, acestea vor alimenta și echipamentele profesionale Kärcher, potrivit alianței anunțate de cele două companii.

