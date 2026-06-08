„Din cauza creșterii utilizării instrumentelor AI (precum ChatGPT), angajații își pierd abilitatea de a gândi independent” – cred 73% dintre șefii de companii care au participat la un sondaj

Companiile accelerează investițiile în inteligență artificială (AI), însă încrederea în aceste tehnologii rămâne limitată - relevă un studiu realizat în Europa și SUA de o firmă internațională de consultanță de management, prezentă și pe piața din România.

Organizațiile se confruntă cu un paradox tot mai vizibil: AI este considerată o prioritate strategică, dar în același timp este privită cu scepticism în ceea ce privește maturitatea și valoarea sa reală, arată studiul „Digital Value: How AI and Digital Transformation Finally Pay Off”, realizat de Horváth, companie internațională de consultanță în management, prezentă pe piața din România de 20 de ani.

Scepticismul domină percepția asupra AI, reiese din datele studiului:

66% dintre companii consideră că inteligența artificială nu este suficient de matură sau funcțională;

70% dintre executivii chestionați cred că acestea sunt supraevaluate și nu oferă un raport corect preț-valoare;

73% dintre respondenți consideră că, din cauza creșterii utilizării instrumentelor AI (precum ChatGPT), angajații își pierd abilitatea de a gândi independent;

70% dintre cei chestionați sunt de părere că o proporție semnificativă dintre managerii companiilor au dificultăți în a înțelege noile tehnologii AI.

Aceste rezultate indică o diferență semnificativă între promisiunile tehnologice și experiența reală a organizațiilor, după cum concluzionează Daniel Costache, senior project manager, Horváth România:

„Vedem un paradox evident: companiile accelerează investițiile în AI sub presiune strategică, însă încrederea în aceste soluții rămâne limitată. Percepția de maturitate scăzută, împreună cu dificultățile de integrare și lipsa de control asupra utilizării, indică o adopție mai degrabă reactivă decât strategică”.

Presiune mare pentru investiții, dar dificultăți în implementare

În ciuda rezervelor, 68% dintre respondenți afirmă că apetitul managementului pentru investiții în AI este mai mare decât pentru alte tehnologii.

Totuși, implementarea rămâne dificilă, câtă vreme 69% dintre executivi se tem că AI nu este compatibilă cu sistemele existente (spre exemplu cele de tip ERP), iar 62% nu au vizibilitate clară asupra aplicațiilor AI utilizate în organizație. Aceste rezultate sugerează că multe companii adoptă AI într-un mod fragmentat, fără o strategie unitară și fără o guvernanță clară.

Un val investițional fără fundament solid

Diferența dintre presiunea de a investi și capacitatea reală de implementare indică un risc major: organizațiile pot ajunge să investească semnificativ în tehnologii pe care nu le pot integra sau valorifica eficient.

Inteligența artificială a devenit rapid o prioritate pe agenda managementului, însă maturitatea soluțiilor și capacitatea organizațiilor de a le utiliza eficient nu țin încă pasul. Pentru companii, provocarea nu mai este dacă să investească în AI, ci cum să transforme aceste investiții într-un avantaj real, într-un context marcat de incertitudine și scepticism.

Studiul Horváth „Digital Value” a analizat modul în care companiile adoptă și valorifică tehnologiile digitale și inteligența artificială, evidențiind principalele tendințe și provocări în transformarea digitală, și a fost realizat prin intervievarea unor reprezentanți la vârf (membri ai board-ului, manageri seniori și șefi de departamente) a 213 companii din Europa și SUA.