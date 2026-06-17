Dedeman pregătește stații de încărcare pentru mașini electrice în magazinele sale: rețea de 600 de puncte

Oprirea la Dedeman ar putea include și încărcarea mașinii electrice. Retailerul de bricolaj controlat de frații Pavăl a anunțat că va instala aproximativ 600 de puncte de încărcare în parcările magazinelor sale și în cele două centre logistice, în baza unui acord semnat cu PPC Blue România.

Rețeaua va avea o putere totală de peste 30 MW, iar primele stații sunt programate să fie instalate începând din acest an, potrivit unui comunicat transmis miercuri de PPC.

Peste 60 de magazine Dedeman intră în proiect

PPC Blue România și Dedeman au semnat un acord pentru instalarea și operarea stațiilor de încărcare destinate vehiculelor electrice în magazinele existente și viitoare ale retailerului românesc.

Proiectul vizează peste 60 de magazine Dedeman și cele două centre logistice ale companiei. În total, vor fi instalate aproximativ 600 de puncte de încărcare, iar puterea totală a rețelei va depăși 30 MW.

Acordul include și dezvoltarea unei infrastructuri dedicate vehiculelor electrice grele, urmând să fie instalate stații de încărcare pentru camioane electrice în cele două centre logistice Dedeman.

Totodată, aproximativ 60 de puncte de încărcare deja existente în locațiile Dedeman vor fi integrate în aplicația PPC Blue, prin care utilizatorii pot localiza și utiliza stațiile de încărcare.

Primele stații apar din decembrie. Primele cinci orașe sunt deja stabilite

Primele stații de încărcare din cadrul parteneriatului vor fi amplasate în magazinele Dedeman din Câmpulung Moldovenesc, Roman, Alexandria, Târgu Jiu și Onești, începând din luna decembrie.

Potrivit companiilor, până la sfârșitul anului 2026, instalările ar urma să fie finalizate în 21 de magazine.

„Încărcarea mașinii electrice ar trebui să fie la fel de simplă ca o vizită la magazin. Ne dorim ca fiecare șofer de vehicul electric din România să aibă o stație de încărcare la îndemână, indiferent de orașul în care locuiește. Acest parteneriat cu Dedeman este un pas important în această direcție, pentru că ne permite să aducem infrastructura de încărcare în locuri unde oamenii merg deja, aproape de casă sau de locul de muncă”, a declarat Andreea-Dana Popescu, director general al PPC Blue România.

Dragoș Pavăl: „Vrem să dezvoltăm un ecosistem util pentru clienți”

Președintele Dedeman spune că extinderea infrastructurii pentru mobilitate electrică face parte din strategia companiei de a oferi servicii și facilități suplimentare clienților.

„La Dedeman, ne propunem să construim mai mult decât spații comerciale, vrem să dezvoltăm un ecosistem util și adaptat stilului de viață modern al clienților. Extinderea infrastructurii pentru mobilitate electrică, prin colaborarea cu PPC Blue, reprezintă un pas firesc într-o societate în care soluțiile sustenabile devin tot mai importante. Împreună, contribuim la crearea unui viitor mai conectat și mai responsabil”, a declarat Dragoș Pavăl, președintele Dedeman.

PPC Blue spune că oferă acces la 250.000 de puncte de încărcare din Europa

PPC Blue România, parte a grupului PPC, operează în prezent peste 1.100 de puncte de încărcare în România, în toate județele țării.

Compania precizează că rețeaua sa face parte din platforma PPC Blue, disponibilă și în Grecia, unde operează peste 3.000 de puncte de încărcare.

La nivelul Grupului PPC, infrastructura de încărcare depășește 3.600 de puncte în România și Grecia. Prin aplicația PPC Blue, utilizatorii au acces la aproximativ 250.000 de puncte de încărcare din 37 de țări europene.

PPC Blue este prezentă în România din 2024 și face parte din Grupul PPC, companie activă în Europa de Sud-Est, cu operațiuni în domeniul energiei, distribuției și mobilității electrice.







