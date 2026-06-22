De la spații la locuri: regenerarea satelor de pe Dunăre prin place-making

Între depopulare și redescoperirea culturală, o rețea de organizații încearcă să redea sens și vitalitate zonelor periferice din sud-estul Europei (reportaj de Marco Ranocchiari, Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa).

Aproape totul în Delta Dunării se desfășoară pe orizontală, la nivelul ochilor: casele din sate, bărcile, chipurile barcagiilor care le ghidează. Chiar și păsările migratoare așezate pe balizele din Sulina, orașul portuar de la gura râului. Timp de secole, a fost un microcosmos cu locuitori din toate colțurile Europei și Orientului Mijlociu, care au lăsat urme de neșters ale prezenței lor în clădiri, în memoria colectivă și în limbă.

„Orașul la nivelul ochilor” este unul dintre conceptele-cheie ale place-making-ului, o abordare participativă a planificării urbane concepută din perspectiva oamenilor care trăiesc în orașe și sate. Iar Delta, cu împletirea sa inextricabilă de culturi și ecosisteme, este un teren ideal pentru a o pune în practică.

Acest lucru este foarte clar pentru organizatorii PlaceCRAFT , un proiect Interreg care, împreună cu „geamănul” său Danube Ruralscapes , a luat naștere din experiența DANUrB , o inițiativă dedicată revitalizării zonelor periferice ale bazinului Dunării. Teritoriile afectate de depopulare, emigrație și dispariția progresivă a spațiilor comune, s-au cufundat într-un fel de „apatie rurală”. Nu este o coincidență că au ales gura marelui fluviu pentru prima lor călătorie de studiu.

„De la spații la locuri”

De la Marc Augé, distincția dintre spații locuite și simple spații a devenit familiară chiar și în afara cercurilor academice.

Dunărea nu aparține, per se, acestei categorii; în multe dintre zonele sale rurale, însă, dinamica demografică golește progresiv locurile de funcția lor socială, mai ales în cele mai multiculturale, care au ajuns la marginea și adesea la granițele statelor naționale.

Acestea nu sunt probleme abstracte: atunci când identitatea și calitatea vieții slăbesc, efectele negative se amplifică. Chiar și turiștii – adesea singura perspectivă economică – încetează să mai vină.

„Place-making-ul urmărește să transforme un «spațiu» într-un «loc»: un loc în care oamenii vor să fie împreună și să se simtă în siguranță”, explică urbanista Laura Kovács de la KÉK (Centrul pentru Arhitectură Contemporană) din Ungaria, liderul PlaceCRAFT.

Derulat în perioada 2025-2027, cu un buget de 1,3 milioane de euro, proiectul implică cinci țări din bazinul Dunării: Ungaria, Croația, Serbia, România și Bulgaria.

„Ajutăm comunitățile să organizeze evenimente și întruniri pentru a revitaliza locurile nu doar fizic, ci și social, prin procese de co-creație”, adaugă managerul de proiect Renáta Gallai.

Ideea este de a reconstrui sentimentul de apartenență și de a consolida competențele locale pentru a lansa inițiative sustenabile. Pentru a face acest lucru, proiectul se concentrează în primul rând pe patrimoniul cultural, inclusiv pe patrimoniul imaterial, cum ar fi dansul, meșteșugurile și tradițiile, încercând să depășească artificialitatea unei simple reconstituiri a trecutului prin lansarea, printre alte inițiative, a unei serii de rezidențe artistice. „Acest patrimoniu este rareori reinterpretat într-o manieră contemporană. Dar dacă vrem un turism cu adevărat sustenabil”, explică Kovács, „aceasta este cheia.”

Ateliere și „urbanism tactic”

PlaceCRAFT lucrează în cinci zone pilot, câte una pe țară, dar își propune să aibă un impact asupra întregului bazin al Dunării. Pentru a identifica cele mai bune practici care pot fi împărtășite, de exemplu, au fost analizate 18 contexte teritoriale din șapte țări. La finalul procesului, va fi elaborat un „Manual de place-making rural” destinat organismelor publice și agențiilor de dezvoltare din zona Interreg Danube. După Deltă, vor avea loc alte călătorii de studiu în alte locații din afara proiectului: următoarele pe listă sunt Slovenia și Banja Luka din Bosnia și Herțegovina.

Acțiunile planificate includ ateliere participative, cursuri de formare culturală și intervenții de „urbanism tactic” pentru a da ceva înapoi comunității și a transforma spațiile nefolosite. Dar, subliniază Kovács, cheia este procesul: „Ceea ce contează cel mai mult este ceea ce învață oamenii, întâlnirile, conștientizarea faptului că schimbarea este posibilă.”

Arhitectură și identitate

Delta Dunării, spune Angelica Stan, arhitect și profesor la Universitatea „Ion Mincu” din București, unul dintre organizatorii călătoriei, poate fi interpretată mai degrabă ca un „peisaj temporal” decât ca un simplu peisaj: satele au evoluat urmând ritmul fluid al râului, adaptându-și forma, materialele și stilul de viață la coturile acestuia și inundațiile cauzate de acesta. Un echilibru pus la încercare de modernizare și de utilizarea fără discernământ a betonului. Provocarea, scrie Stan, este de a reinterpreta tradiția într-o manieră contemporană, reconciliind sustenabilitatea și eficiența economică.

Asta este ceea ce au încercat să facă în Mila 23, un sat predominant lipovan care a fost locul de naștere al campionului olimpic Ivan Patzaichin, un simbol al Deltei. Aici, Patzaichin și arhitectul Teodor Frolu au fondat asociația care a readus la viață tradiții precum construcția de bărci și bucătăria locală prin ecoturism, devenind totodată un centru comunitar. Muzeul său este ușor de recunoscut de la distanță datorită turnului său din lemn, parțial acoperit cu stuf, suficient de înalt pentru a susține o barcă în poziție verticală: un reper contemporan inserat discret în peisaj.

Experiențe precum acestea inspiră alte situri pilot. În apropiere de Ruse, în Bulgaria, Societatea Elias Canetti lucrează pentru a contracara dispariția arhitecturii tradiționale, organizând ateliere și inițiative care conectează satele și orașele în declin.

În Banatul românesc, Euroland Banat își propune să salveze arheologia industrială austro-ungară și istorica cale ferată Oravița-Anina. „Este un simbol al istoriei noastre multiculturale”, explică Andrei Szabo, menționând prezența unei comunități cehe active și contribuția muncitorilor italieni la construirea liniei.

Tema transformării industriale în valoare socială găsește un exemplu puternic în Croația, în fosta așezare populată de muncitori din toată fosta Iugoslavie și dezvoltată în jurul vechii fabrici de zahăr Šećerana.

Amintiri, arome și arta reconstruirii încrederii

În micul muzeu „Sulina Veche” pe care l-a înființat personal, Gheorghe Comârzan a adunat nenumărate obiecte donate sau salvate din casele abandonate ale orașului, de la instrumente de navigație și plase de pescuit până la fotografii și icoane. Prin aceste fragmente și poveștile care le însoțesc, Sulina își recuperează măcar o parte din memoria epocii sale cosmopolite.

La celălalt capăt al Deltei, lângă Tulcea, a fost recreat un sat tradițional de pescari. „Casele lipovene rusești sunt tradițional albastre, cele ucrainene sunt verzi”, explică ghidul Stefania Sahanschi, arătând spre casele colorate cu acoperișuri de paie. Printre acestea, Alex-Iulian Onofrei construiește o lotcă, barca tradițională lipovană, Alex fiind unul dintre ultimii păstrători ai acestei activități.

Pentru PlaceCRAFT, „inima socială” nu coincide pur și simplu cu recuperarea trecutului, ci cu crearea de spații în care oamenii se pot recunoaște din nou ca o comunitate.

În Banatul sârbesc, explică Milana Mijatović de la organizația Placemaking Western Balkans , acest proces are loc în șase sate situate între Tisa și Dunăre, într-o zonă multiculturală în care coexistă diferite naționalități și limbi. Aici, proiectul va crea o sală de clasă verde, un amfiteatru din lemn, o grădină ecologică deschisă întregii comunități și o piață în aer liber.

În Ungaria, activitatea a început cu refacerea încrederii, în special în centre cu o puternică componentă multietnică, precum Lórév, o comunitate predominant sârbă. Echipa a realizat peste treizeci de interviuri din ușă în ușă înainte de a lansa un spațiu comun, „Placemaking Hub”, într-un fost pub din satul Szigetújfalu.

În timp ce regiunea Baranja din estul Croației înflorește datorită turismului gastronomic și viticol bazat pe comunitate, care a câștigat deja numeroase premii în țară, în Bulgaria, inițiativele de implicare a tinerilor se desfășoară fizic: de la onorarea victimelor unui lagăr comunist cu o placă comemorativă până la redescoperirea unei vechi cărți de rețete franco-bulgare în școli, o mărturie a trecutului cosmopolit al zonei.

Un proiect mai amplu

PlaceCRAFT se desfășoară în paralel cu Ruralscapes, un alt proiect născut din moștenirea DANUrB, o inițiativă a politicii europene de coeziune lansată acum 10 ani. „Acestea sunt abordări complementare”, explică Bálint Kádár de la Departamentul de Urbanism și Design din Budapesta, directorul fondator al DANUrB. „PlaceCRAFT se ocupă de animarea teritorială și de proiectarea participativă, în timp ce Danube Ruralscapes se concentrează pe guvernanță și instrumente care să ajute micro-regiunile dunărene să se autogestioneze; de exemplu, va oferi ghiduri regionale de arhitectură pentru a ajuta comunitățile să renoveze casele tradiționale. Am început în 2017 cu DANUrB Urban Brand”, explică Kádár, „cu ajutorul căruia am creat o cartografiere a teritoriului: este o rețea care a devenit acum aproape o familie. Apoi, cu DANUrB+, ne-am concentrat pe satele rurale mici și pe regiunile mai tradiționale.”

A urmat o perioadă în care grupul nu a reușit să obțină finanțare, până la lansarea proiectelor actuale. Istoria îndelungată a acestei rețele îi permite lui Kádár să evidențieze virtuțile și limitările acestui tip de inițiativă: „Ciclurile de proiect prea scurte riscă să producă proiecte fantomă, incapabile să lase un impact durabil. Provocarea noastră, prin urmare, se bazează în mare măsură pe continuitate și încredere. Proiectele noastre actuale se bazează pe aceeași moștenire și sunt unite de o platformă care a rămas neschimbată.” În timpul călătoriei de studiu, Kádár a vizitat și Izmail, pe malul ucrainean al Dunării, un partener Ruralscapes care nu a putut participa pe deplin din cauza războiului.

Pentru Kádár, sensul întregii inițiative rezidă tocmai aici: conectarea teritoriilor pe care istoria le-a ținut, sau le ține încă, separate cu forța. „Dunărea nu a fost niciodată o barieră: populațiile s-au amestecat întotdeauna, comerțul și culturile au circulat întotdeauna. Astăzi încercăm să construim pe această moștenire, conectând sate și regiuni care învață să colaboreze.”

Acest articol a fost publicat de jurnalistul Marco Ranocchiari inițial în Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, publicație parteneră cu StartupCafe.ro în cadrul proiectului EuSEE - Advancing EU Cohesion Coverage Across South-East Europe).