„De fiecare dată întrebarea este <<De ce sunt prețurile mari în restaurante>>?” – explicațiile unor patroni din HoReCa

Reprezentanți ai patronilor de restaurante și hoteluri reuniți în cadrul Federației Patronatelor din Industria Ospitalității (FPIOR) consideră că firmele românești din domeniu au costuri ridicate, iar dacă statul român va lua o serie de măsuri, printre care și scăderea TVA pe aceste sector, „vom avea prețuri mai mici în restaurante”.

„Dacă aceste măsuri se vor lua de către guvernanții noștri, după calculele noastre, vom reveni la 225.000-230.000 (angaja'i - n..r) în industrie, în 2-3 ani, vom avea prețuri mai mici în restaurante, pentru că de fiecare dată întrebarea este De ce sunt prețurile mari în restaurante?, vom avea încasări mai multe, vom plăti mai mulți bani către stat și probabil că vom avea mai mulți bani să plătim către pensii și alte costuri pe care le are statul român”, a declarat, într-o conferință, președintele executiv al FPIOR, Călin Cozma.

La rândul ei, Corina Macri, antreprenoare HoReCa din Timișioara, a explicat că operatorii din domeniu au costuri „extraordinar de mari” în România.

„Plătim niște costuri extraordinar de mari, cele mai mari din Europa și lumea ne întreabă de ce avem costuri mari. De aceea, pentru că în spatele acestor servicii sunt costuri supradimensionate”, a spus Macri, care este și vicepreședintă a FPIOR.

În context, reprezentanții FPIOR susțin că profitul care rămâne firmelor românești din HoReCa este „sub 1%”.

„Ajungem la ceea ce ați spus mai devreme că poate calitatea percepută a serviciilor nu este cea pe care ne-o dorim cu toții. Dar noi trebuie să înțelegem: calitatea o facem cu investiții. Un cuptor profesional costă de la 15.000 de euro în sus. Un om pe trasabilitate, care să-ți asigure fluxurile și expirările, ajunge de la 2000-3000 EUR în sus, un salariu. În momentul în care tu ești cu rentabilitatea sub 1%, din ce bani poți tu să plătești chestia asta? Pentru că tu, dacă ți-ai luat o amendă, deja te-ai dus pe minus”, a spus Alex Costea, patron HoReCa din Iași, vicepreședinte al FPIOR.

„Ieri am avut o ședință cu angajații mei, avem una din cele mai mari locații din Iași, și am început ședința prin a le spune că poate fi ultima ședință, pentru că noi nu știm dacă vom trece iarna. Noi de prin 2022 aducem bani de acasă pentru investiții, să ne conformăm la valul de schimbări care au avut loc, în ISU, ANPC, DSV, ANSVSA”, a mai susținut Costea.

Costea recunoaște că unii clienți din România preferă să meargă în străinătate: „Și clientul are dreptate, pentru că biletele de avion sunt foarte ieftine în ultima vreme”.

Cele zece măsuri cerute de FPIOR viitorului Guvern

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) propune viitorului Guvern care va avea puteri depline un pachet de 10 măsuri pentru perioada 2026–2029: