Cumpărături online: Nouă taxă de 3 EUR pe coletele care vin din afara UE, de la 1 iulie 2026

Cumpărătorii din România vor trebui să plătească o nouă taxă, de 3 euro pe fiecare colet cu valoare sub 150 EUR comandat de la furnizori din afara Uniunii Europene, pe lângă actuala „taxă Temu” de 25 de lei.

Noua taxă de 3 euro se va aplica în toate statele membre UE, inclusiv România. Până acum, coletele provenite din afara Uniunii Europene, cu o valoare de până la 150 de euro, erau scutite de taxe vamale. „Această excepție a contribuit la expansiunea rapidă a platformelor de comerț online din afara UE din ultimii ani”, apreciază platforma de informații de shopping online Compari.ro.

De la 1 iulie 2026, această scutire va fi eliminată, fiind introdusă o taxă fixă de 3 euro pentru expedierile din țări terțe cu o valoare de până la 150 de euro, aplicată fiecărei categorii de produse incluse într-un colet. Sub incidența acestei taxe intră, de exemplu, produsele de pe Temu sau Shein, aduse din China, la fel ca în cazul taxei naționale de 25 de lei. „Pentru consumatori, impactul imediat s-ar putea traduce prin prețuri ușor mai ridicate pentru produsele cu valoare mai mică și, posibil, termene de livrare mai lungi, pe măsură ce operatorii logistici și autoritățile vamale se adaptează la noul cadru de reglementare”, consideră comparatorul de prețuri.

Această nouă taxă europeană, de 3 EUR, se va adăuga actualei taxe naționale, de 25 de lei (circa 5 EUR) pe colet, pe care Guvernul Bolojan a introdus-o de la 1 ianuarie 2026, pentru coletele extracomunitare mai mici de 150 EUR.

„Prețul va continua să fie un factor important, însă transparența, încrederea și protecția consumatorilor vor deveni tot mai relevante. Consumatorii sunt din ce în ce mai atenți nu doar la cât costă un produs, ci și la cine îl vinde, ce garanții au și cât de simplu pot fi soluționate eventualele probleme care apar după achiziție”, susține Sorin-Adrian Dochian, country manager Compari.ro.

Numai că Uniunea Europeană lucrează la o nouă taxă de manipulare pentru coletele extracomunitare. Cel târziu în noiembrie 2026, UE ar urma să introducă taxa suplimentară, a cărei valoare nu a fost încă decisă.

Atunci, România va fi obligată să elimine taxa de 25 de lei. „Statele membre vor trebui să înceteze aplicarea taxelor naționale de manipulare odată ce taxa de manipulare a Uniunii începe să se aplice, cel târziu în noiembrie anul acesta”, a precizat, pentru Profit.ro, Comisia Europeană.