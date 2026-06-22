Cum funcționează platforma bulgară care optimizează energia produsă și stocată de firme. Startupul intră în România. Cine va conduce operațiunile

Startupul bulgar de tehnologie energetică ADEX Energy, fondat în 2020 de Petar Nenov ca spin-off al companiei software Devision, intră pe piața românească cu o platformă care folosește date în timp real, inteligență artificială și automatizare pentru a optimiza producția, stocarea și tranzacționarea energiei.

Compania administrează deja prin software peste 4.000 de active de energie regenerabilă în Europa de Sud-Est, cu o capacitate totală de peste 5 GW și mai mult de 13 GWh de sisteme de stocare în baterii (BESS), potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Totodată, compania l-a numit pe Mihai-Florin Necula manager pentru România.

Intrarea pe piața locală are loc într-un moment în care România accelerează dezvoltarea proiectelor de stocare a energiei și integrarea noilor capacități regenerabile, pe fondul nevoii tot mai mari de flexibilitate în sistemul energetic.

Cum funcționează platforma dezvoltată de startupul bulgar

ADEX Energy dezvoltă soluții software end-to-end pentru managementul inteligent al energiei, automatizarea activelor și optimizarea portofoliilor de energie regenerabilă și stocare.

Platforma integrează sisteme EMS și SCADA, monitorizare în timp real, dashboard-uri în cloud, instrumente de prognoză și optimizare automată pe piețele de energie, adresându-se producătorilor, investitorilor și operatorilor de active energetice.

Practic, sistemul colectează informații din mai multe surse, inclusiv date de piață, informații furnizate de operatorii de sistem și date meteorologice, pe care le folosește pentru prognoze și pentru controlul activelor energetice.

Platforma poate conecta centrale fotovoltaice, turbine eoliene, sisteme de stocare în baterii și consumatori industriali, permițând monitorizarea și controlul acestora în timp real.

De ce bateriile au nevoie și de software

Potrivit companiei, simpla instalare a sistemelor de stocare nu este suficientă pentru a valorifica întregul potențial al investiției.

Platforma modulară SaaS dezvoltată de ADEX Energy acoperă mai multe etape din lanțul valoric al energiei, de la prognoze bazate pe inteligență artificială pentru producție, consum și prețuri, până la automatizarea tranzacționării pe piețe precum EPEX și Nord Pool.

Compania spune că soluțiile sale permit monitorizarea activelor în timp real, controlul inteligent al bateriilor și optimizarea participării pe piețele day-ahead, intraday și de servicii auxiliare.

Platforma include, de asemenea, module dedicate tranzacționării pe termen scurt, administrării portofoliilor energetice, optimizării sistemelor BESS și agregării mai multor active într-o centrală electrică virtuală (Virtual Power Plant - VPP).

Prin controlul, automatizarea și optimizarea continuă, sistemele de stocare pot deveni instrumente de flexibilitate și surse suplimentare de venituri pentru investitori și operatori, potrivit companiei.

Peste 4.000 de active conectate și mai mult de 5 GW administrați

ADEX Energy spune că are conectate peste 4.000 de active de energie regenerabilă în Europa de Sud-Est, care acoperă proiecte solare, eoliene și sisteme de stocare, cu o capacitate totală gestionată de peste 5 GW, inclusiv mai mult de 13 GWh de capacități BESS.

Compania dezvoltă infrastructură digitală pentru producători, traderi, companii de utilități și operatori de rețea, utilizând automatizare, inteligență artificială și date în timp real pentru administrarea activelor energetice.

Startupul bulgar a atras un investitor strategic din industria fotovoltaică

În 2024, SUNOTEC, unul dintre cei mai mari integratori europeni de proiecte fotovoltaice utility-scale și sisteme de stocare a energiei în baterii, a devenit acționar strategic în ADEX Energy. Potrivit companiei, investiția validează tehnologia și modelul de business dezvoltate de startupul bulgar.



Expansiunea ADEX Energy este susținută de acest parteneriat strategic, într-un context în care SUNOTEC și Blackstone au anunțat, în aprilie 2026, un parteneriat de 250 de milioane de euro pentru accelerarea dezvoltării infrastructurii regenerabile.

Cine conduce operațiunile ADEX Energy în România

Compania l-a numit pe Mihai-Florin Necula în funcția de manager pentru România.

Potrivit ADEX Energy, acesta are peste 17 ani de experiență în sectorul energiei regenerabile și a fost implicat în dezvoltarea, construirea și extinderea unor portofolii multi-GW de energie eoliană, solară și stocare în baterii în România și Europa Centrală și de Est.

„Sectorul energetic românesc trece printr-o transformare remarcabilă, accelerată de dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei în baterii. Nu putea exista un moment mai potrivit pentru a aduce pe piața locală soluțiile de management energetic de nouă generație dezvoltate de ADEX Energy. Jucătorii din piață înțeleg astăzi că o baterie fără control inteligent rămâne doar un activ tehnic. Valoarea reală apare atunci când stocarea este integrată, automatizată și optimizată în funcție de piață, rețea și obiectivele investitorilor. Aceasta este expertiza pe care ADEX Energy o aduce în România și mă bucur să contribui la dezvoltarea companiei pe o piață cu un potențial atât de mare pentru viitorul energiei”, a declarat Mihai-Florin Necula, manager ADEX Energy România.

La rândul său, Petar Nenov, fondator și CEO al ADEX Energy, a declarat:

„Suntem încântați să îl avem alături pe Mihai-Florin Necula pentru că aduce o experiență solidă în piață și o viziune comună asupra oportunităților pe care managementul inteligent al energiei le poate genera într-una dintre cele mai dinamice piețe energetice din Europa de Sud-Est”.























