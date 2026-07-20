Atacul cibernetic de la Cadastru: aplicațiile ANCPI sunt mutate în Cloudul Guvernamental. Când ar putea fi reluate serviciile

Aplicațiile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), inclusiv sistemele utilizate pentru operațiunile de cadastru și carte funciară, sunt în curs de migrare în Cloudul Guvernamental, după atacul cibernetic care a blocat activitatea instituției.

Operațiunea, coordonată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), ar urma să fie finalizată miercuri, 22 iulie 2026.

Finalizarea migrării nu înseamnă însă că aplicația e-Terra și celelalte servicii vor deveni automat funcționale în aceeași zi. ANCPI precizează că sistemele vor fi verificate ulterior de instituțiile abilitate, iar termenul pentru reluarea activității va putea fi comunicat abia după întocmirea unui raport tehnic.

StartupCafe.ro a relatat anterior despre atacul cibernetic care a provocat cea mai amplă întrerupere tehnică din istoria ANCPI.

ANCPI susține că bazele de date nu au fost afectate

În urma verificărilor efectuate până în prezent, bazele de date tehnice și juridice ale instituției nu ar fi fost afectate, potrivit unei actualizări publicate de ANCPI.

„Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară informează că, în urma tuturor verificărilor efectuate până în acest moment, bazele de date tehnice și juridice ale instituției nu au fost afectate”, a transmis agenția.

Instituția anunță că a început procesul de migrare a aplicațiilor sale în Cloudul Guvernamental, operațiune coordonată de STS.

„Estimarea este că acest proces va fi finalizat miercuri, 22 iulie”, precizează ANCPI.

Nu există încă un termen pentru repornirea e-Terra

După finalizarea migrării, aplicațiile și datele urmează să fie verificate de instituțiile competente. Acestea vor întocmi un raport privind starea sistemelor informatice și eventualele măsuri suplimentare care trebuie luate.

„În funcție de concluziile acestui raport, ANCPI va putea comunica termenul estimat pentru reluarea funcționării aplicațiilor”, potrivit agenției.

Repunerea în funcțiune a sistemelor va fi făcută etapizat, în funcție de prioritățile operaționale.

Prin urmare, ANCPI nu confirmă, în acest moment, că aplicația e-Terra sau celelalte servicii vor fi disponibile începând cu 22 iulie.

Blocarea e-Terra afectează operațiunile de cadastru și carte funciară, inclusiv înregistrarea și soluționarea cererilor, eliberarea extraselor și înscrierea drepturilor asupra proprietăților. Sistemul este utilizat în activitatea notarilor, cadastriştilor, băncilor, dezvoltatorilor imobiliari, instituțiilor publice și a persoanelor implicate în tranzacții cu terenuri și clădiri.

Sistemele vor fi repornite etapizat

ANCPI explică faptul că izolarea sistemelor a fost necesară pentru protejarea datelor și eliminarea vulnerabilităților înainte de reluarea activității.

„În cazul unui incident de securitate cibernetică, obiectivul principal este protejarea integrității datelor și eliminarea tuturor vulnerabilităților identificate. În astfel de situații, este necesară izolarea sistemelor afectate și remedierea fiecărei breșe de securitate înainte de reluarea activității, pentru a preveni orice risc suplimentar”, a transmis instituția.

Agenția avertizează, totodată, că anumite informații privind presupusele consecințe ale atacului, vehiculate în spațiul public, nu provin din surse oficiale și susține că acestea nu reflectă stadiul actual al investigațiilor.

ANCPI nu a precizat deocamdată ordinea în care vor fi repornite aplicațiile și nici dacă cererile deja depuse vor avea prioritate față de înregistrarea unor solicitări noi.