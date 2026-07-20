Grupul german ZEISS cumpără o firmă românească de optică, cu afaceri de aproape 10 milioane EUR

Grupul german ZEISS a primit aprobarea autorității române de concurență pentru preluarea companiei Edy Optic LTT din Arad, distribuitor de lentile, rame și echipamente destinate magazinelor de optică, cabinetelor de optometrie și clinicilor de oftalmologie, potrivit unui comunicat al instituției, transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Tranzacția va fi realizată prin Carl Zeiss Instruments SRL, subsidiara locală a grupului german. Valoarea achiziției nu a fost anunțată.

Edy Optic LTT a raportat pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 47,75 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 9,4 milioane EUR, un profit net de 8,35 milioane de lei și un număr mediu de 45 de angajați.

Cine este firma românească preluată de ZEISS

Edy Optic LTT este o companie din Arad care comercializează produse și servicii pentru profesioniștii din domeniile opticii, optometriei și oftalmologiei.

Oferta firmei cuprinde lentile și rame de ochelari, aparatură de diagnostic, echipamente pentru cabinete medicale, precum și unelte și utilaje folosite la prelucrarea lentilelor și ramelor.

Potrivit informațiilor transmise de Consiliul Concurenței, Edy Optic este distribuitor exclusiv al produselor ZEISS Vision Care și distribuitor al produselor comercializate sub brandurile NIDEK, TOMEY și Milo & Me.

ZEISS Vision Care este divizia grupului german care produce lentile pentru ochelari, tratamente pentru lentile și alte soluții pentru corectarea și protejarea vederii.

NIDEK este un producător japonez de aparatură pentru optometrie și oftalmologie, precum și de echipamente utilizate pentru măsurarea, prelucrarea și montarea lentilelor.

TOMEY este tot un brand japonez de aparatură pentru diagnostic oftalmologic. Edy Optic se prezintă drept distribuitor exclusiv al produselor TOMEY în România.

Milo & Me este un brand de rame de ochelari pentru copii, iar Edy Optic figurează ca distribuitor al acestuia pe piața românească.

Cine este cumpărătorul Carl Zeiss Instruments

Carl Zeiss Instruments SRL este compania prin care grupul ZEISS își desfășoară o parte din activitățile comerciale în România.

ZEISS și-a deschis reprezentanța locală în anul 1990, iar din 1994 aceasta funcționează ca societate comercială românească, avându-l ca acționar unic pe Carl Zeiss GmbH.

Grupul ZEISS dezvoltă tehnologii și echipamente în domenii precum optica, optoelectronica, tehnologia medicală, microscopia, măsurătorile industriale și industria semiconductorilor.

Prin preluarea Edy Optic, ZEISS își aduce sub control direct distribuitorul local al produselor sale din divizia Vision Care, alături de rețeaua comercială, serviciile și relațiile construite de compania arădeană cu magazinele de optică și cabinetele medicale din România.

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția

Consiliul Concurenței a constatat că preluarea Edy Optic LTT de către Carl Zeiss Instruments nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte a acesteia.

Autoritatea a precizat că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea operațiunii cu un mediu concurențial normal.

Decizia integrală urmează să fie publicată pe site-ul Consiliului Concurenței, după eliminarea informațiilor considerate confidențiale.