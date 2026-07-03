Cum a ajuns să valoreze 26 de miliarde de dolari o companie italiană care cumpără aplicații la care alții renunță

În ultimii ani, industria software a funcționat după aceeași regulă: dacă voiai să construiești o companie mare, trebuia să lansezi o aplicație nouă, să găsești milioane de utilizatori și să convingi investitorii că poți deveni următorul unicorn. O companie italiană a ales exact strategia opusă.

În loc să dezvolte aplicații de la zero, a început să cumpere produse deja cunoscute, pe care alte companii nu le mai considerau suficient de importante pentru viitorul lor. Printre ele se numără Evernote, WeTransfer, Meetup, Brightcove, Vimeo sau divizia de aplicații a AOL.

Astăzi, aceeași companie, Bending Spoons, este evaluată la aproximativ 26 de miliarde de dolari, după listarea pe bursă.

Întrebarea nu este doar cum a ajuns aici, ci dacă modelul său de business deschide o nouă etapă pentru industria software. Reuters descrie compania drept un cumpărător serial de aplicații, însă povestea este mai interesantă decât o simplă succesiune de achiziții.

Nu cumpără startup-uri. Cumpără produse pe care piața le consideră „mature”

La prima vedere, strategia Bending Spoons pare simplă: cumpără aplicații pe care alții aleg să le vândă.

În realitate, compania nu caută produse aflate în dificultate și nici startup-uri aflate la început de drum. Ținta sunt aplicațiile care au trecut deja testul pieței: au milioane de utilizatori, generează venituri recurente și au un brand recunoscut, dar proprietarii lor cred că banii obținuți din vânzare pot fi folosiți mai bine în alte direcții.

Evernote este unul dintre cele mai cunoscute exemple. Ani la rând a fost una dintre cele mai populare aplicații pentru notițe digitale, însă ritmul de creștere s-a redus. Vimeo și WeTransfer aveau, la rândul lor, comunități importante de utilizatori, dar nu mai reprezentau priorități strategice pentru acționarii lor.

Pentru Bending Spoons, tocmai aici apare oportunitatea.

Miza nu este aplicația, ci ceea ce mai poți face cu ea

Dacă majoritatea companiilor încearcă să găsească următoarea idee care să cucerească piața, italienii pleacă de la o întrebare diferită:

Cât de mult poate fi îmbunătățită o aplicație care funcționează deja?

Această schimbare de perspectivă stă la baza întregului model de business.

Compania nu cumpără doar codul unei aplicații. Cumpără un produs validat, o bază de utilizatori, venituri recurente și un brand construit în ani.

Apoi începe procesul de reorganizare: simplifică operațiunile, reduce costurile, integrează infrastructura și folosește inteligența artificială pentru a accelera dezvoltarea software și automatizarea proceselor interne.

Cu alte cuvinte, valoarea nu vine din achiziție, ci din transformarea activului cumpărat într-o afacere mai eficientă.

Bending Spoons nu a devenit o companie de 26 de miliarde de dolari pentru că a cumpărat aplicații pe care alții le vindeau. A devenit una dintre cele mai valoroase companii software din Europa pentru că a transformat optimizarea acestor produse într-un proces repetabil, aplicat de fiecare dată când face o nouă achiziție.

De ce dispar mii de locuri de muncă după fiecare achiziție

Aproape fiecare achiziție făcută de Bending Spoons a fost urmată de reduceri consistente de personal. După preluarea Evernote, WeTransfer, Brightcove sau Vimeo, sute de angajați au părăsit compania. Acesta este și motivul pentru care italienii au fost criticați de o parte a industriei.

Explicația oferită de companie este însă că încearcă să elimine activitățile duplicate care apar inevitabil atunci când cumperi firme diferite. În loc ca fiecare aplicație să aibă propriile echipe pentru dezvoltare, marketing, analiză de date, infrastructură sau suport, multe dintre aceste funcții sunt integrate într-o platformă comună.

Cu alte cuvinte, Bending Spoons nu cumpără doar aplicații. Cumpără organizații pe care apoi încearcă să le reconstruiască după aceeași rețetă.

Inteligența artificială este adevăratul motor al modelului

Dacă restructurările sunt partea vizibilă a modelului, inteligența artificială este probabil partea cea mai importantă.

În documentele pregătite pentru listarea la bursă, compania arată cât de repede s-a schimbat modul în care dezvoltă software. Dacă în urmă cu aproximativ un an mai puțin de 10% dintre modificările aduse codului implicau instrumente AI, în prezent peste 90% sunt realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, iar aproximativ 70% sunt generate integral de AI înainte de a fi revizuite de programatori. Acest lucru le permite să dezvolte și să întrețină mai multe produse fără a crește proporțional numărul angajaților.

Practic, italienii nu folosesc AI ca produs pe care îl vând clienților. Îl folosesc ca infrastructură internă pentru a face compania mai eficientă.

O listă cu peste 1.000 de ținte

Poate cel mai interesant detaliu din jurul IPO-ului este că Bending Spoons nu pare să considere că și-a încheiat strategia de achiziții.

Conducerea companiei spune că a identificat deja peste 1.000 de aplicații și produse software care ar putea deveni, în timp, ținte de achiziție. Ideea este simplă: dacă modelul funcționează pentru zece produse, de ce nu ar funcționa și pentru o sută?

Această abordare explică de ce investitorii nu evaluează doar aplicațiile pe care compania le deține astăzi. Ei încearcă să estimeze câte alte achiziții ar putea integra folosind aceeași metodă.





