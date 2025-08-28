CrowdStrike, firmă IT prezentă și în România, cumpără un startup tech spaniol pentru 290 milioane dolari

Compania americană de securitate cibernetică CrowdStrike, care are birouri și în România, vrea să cumpere un startup spaniol specializat în tehnologia de telemetrie în timp real.

Achiziția startup-ului Onum va transforma produsul CrowdStrike Falcon Next-Gen SIEM într-o bază de date pentru securitate agentică și operațiuni IT, „eliminând fricțiunile de integrare și oferind în același timp capabilități de detectare autonomă”, a scris compania într-un comunicat.

Onum dezvoltă o tehnologie care permite procesarea mult mai rapidă a datelor de analiză, lucru folositor în descoperirea de vulnerabilități IT. Startup-ul susține că „elimină instrumentele complicate, procesele și costurile în creștere ale gestionării și acțiunii asupra datelor critice”.

Acesta a fost fondat în anul 2022 de Pedro Castillo (director general) și Lucas Varela (director tehnologic).

„Onum este atât un pipeline, cât și un filtru, care va transmite date filtrate de înaltă calitate direct în platformă pentru a conduce securitatea cibernetică autonomă la scară largă. Acesta este modul în care oprim breșele la viteza AI, oferind clienților control complet asupra întregului lor ecosistem de date – mult dincolo de securitatea cibernetică”, a declarat George Kurtz, CEO și fondator al CrowdStrike.

CrowdStrike susține că Onum oferă avantaje în trei dimensiuni critice:

Viteză: Oferă de până la cinci ori mai multe evenimente pe secundă decât cel mai apropiat concurent și procesează datele de securitate și observabilitate în timp real față de metodele vechi;

decât cel mai apropiat concurent și procesează datele de securitate și observabilitate față de metodele vechi; Cost: Filtrarea inteligentă reduce costurile de stocare a datelor cu până la 50% ;

; Rezultate superioare: Detectarea pipeline-ului în timp real începe înainte ca datele să intre în platforma Falcon, oferind un răspuns la incidente cu până la 70% mai rapid și cu 40% mai puține cheltuieli de ingestie.

Gigantul IT CrowdStrike este prezent și în România, printr-un „Centru de Inovație” în București, deschis în 2018.

Potrivit datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor, subsidiara românească a companiei, CROWDSTRIKE SRL a încheiat anul 2023 cu un număr mediu de 221 angajați. SRL-ul bucureștean a avut venituri de 103.236.229 lei și profit de 4.185.630 lei în același an.