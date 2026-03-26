Control ANAF la un contribuabil mare. Impozit suplimentar pe profit de milioane EUR

ANAF anunță joi că a finalizat, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești, o inspecție fiscală la un contribuabil mare, în urma căreia a stabilit obligații fiscale suplimentare reprezentând impozit pe profit de peste 8 milioane EUR.

În cadrul controlului, baza impozabilă a fost majorată de la aproximativ 26 milioane EUR la peste 77 milioane EUR, iar impozitul pe profit stabilit de către organul fiscal a fost de trei ori mai mare (12 mil. EUR) decât cel declarat inițial de firmă (aprox. 4 mil. EUR), susține Fiscul.

Inspecția fiscală a vizat tranzacțiile derulate cu persoane afiliate nerezidente fiscal în România, respectiv tratamentul fiscal aplicat unor cheltuieli cu servicii intragrup (ex.: consultanță, IT, contabilitate, resurse umane, logistică), în valoare totală de peste 42 mil. EUR, analizate din perspectiva existenței beneficiului economic real și a necesității acestora, în raport cu profilul funcțional al firmei, stabilit conform legislației prețurilor de transfer.

„În fapt, în perioada verificată, profitul aferent activității desfășurate de contribuabil a reprezentat aproximativ 5,5% din cifra de afaceri realizată, în contextul unui nivel ridicat al cheltuielilor cu servicii intragrup facturate de persoane afiliate nerezidente, care, raportat la veniturile obținute din relațiile intragrup, a evidențiat un potențial impact de diminuare a bazei impozabile în România”, precizează ANAF.

Firma verificată ar fi desfășurat activități de procesare în regim lohn (toll manufacturing), fără a deține drepturi de proprietate asupra produselor finite rezultate din activitatea de procesare și fără a avea responsabilități privind aprovizionarea cu materii prime sau negocierea relațiilor contractuale comerciale cu clienți independenți, aceste funcții fiind exercitate de o persoană afiliată din cadrul grupului.

„În acest context, profilul funcțional al contribuabilului a evidențiat asumarea unui nivel limitat de riscuri economice și exercitarea unor funcții operaționale circumscrise activității de procesare”, mai spune ANAF.

Pe baza analizei documentației justificative prezentate și a informațiilor disponibile în cadrul inspecției fiscale, inspectorii au constatat că pentru o parte semnificativă a serviciilor intragrup facturate, contribuabilul nu a demonstrat în mod complet:

necesitatea economică a serviciilor raportat la activitatea desfășurată în România;

beneficiul economic concret obținut de societate;

modalitatea de alocare a costurilor pe tipuri de servicii și centre de cost;

delimitarea între serviciile operaționale și costurile aferente acționariatului.

Totodată, anumite categorii de servicii facturate (precum servicii de logistică, planificare livrări sau conformare fiscal-vamală aferentă relațiilor comerciale externe) nu au putut fi corelate, pe baza documentației prezentate, cu funcțiile efectiv exercitate de firma verificată.

De asemenea, ANAF spune că nu toate costurile aferente activității operaționale principale generatoare de venituri au fost reflectate în baza de cost utilizată pentru determinarea remunerației aferente activității de procesare, motiv pentru care echipa de inspecție fiscală a procedat la reîntregirea bazei de cost în sensul creșterii acesteia, urmată de aplicarea marjei de profit determinate în conformitate cu principiul valorii de piață.

Pentru că firma verificată nu a putut prezenta documente justificative suficiente pentru individualizarea componentei deductibile aferente serviciilor intragrup analizate, organele de inspecție fiscală au ajustat tratamentul fiscal aplicat acestor cheltuieli, în conformitate cu prevederile legislației fiscale și cu principiile privind deductibilitatea cheltuielilor efectuate în scopul desfășurării activității economice.

Fiscul spune că va continua verificările în domeniul prețurilor de transfer, cu prioritate în situațiile în care nivelul cheltuielilor intragrup nu este susținut de beneficiul economic demonstrabil și de activitatea efectiv desfășurată în România.