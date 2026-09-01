Control ANAF: Inspectorii au verificat tranzacții cu utilaje agricole aduse din UE. La final, au stabilit TVA suplimentară de peste 16 milioane EUR

ANAF a stabilit TVA suplimentară de plată de aproape 87 milioane de lei (peste 16,5 milioane EUR) în urma verificării unor tranzacții cu utilaje agricole aduse din alte state membre ale Uniunii Europene și comercializate în România.

Controlul a fost realizat de inspectorii Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Cluj, în urma intensificării analizei de risc prin instrumente digitale avansate, anunță Fiscul.

ANAF susține că utilajele ajungeau fizic în România, însă tratamentul TVA declarat indica un circuit fiscal diferit de cel rezultat din documentele comerciale și de transport.

Situația a fost identificată prin corelarea facturilor, comenzilor, codurilor de TVA, documentelor de transport și a informațiilor privind destinația bunurilor și organizarea transportului.

ANAF precizează că va intensifica analiza de risc și verificările pentru tranzacțiile similare în care apar neconcordanțe cu posibil impact asupra TVA datorate în România.

Cum funcționa schema descoperită de Fisc

Tranzacțiile analizate presupuneau vânzarea succesivă a aceluiași utilaj între un producător dintr-un alt stat membru, un distribuitor și un dealer sau client din România.

Deși existau mai multe operațiuni comerciale succesive, utilajul avea un singur traseu fizic: pleca de la fabrica producătorului și era transportat direct în România. Documentele disponibile indicau inclusiv clientul român și locul în care urma să fie livrat bunul. Tratamentul TVA aplicat tranzacțiilor era însă diferit.

Distribuitorul utiliza coduri de TVA deținute și în statele în care se aflau producătorii. Prima vânzare era tratată drept operațiune locală în statul producătorului, cu TVA aferentă acelui stat, iar vânzarea ulterioară către România era declarată separat drept operațiune intracomunitară. ANAF a analizat întregul circuit economic, nu fiecare factură separat.

În cazul vânzărilor succesive ale aceluiași bun, atunci când există un singur transport între două state membre, regulile europene privind TVA prevăd că transportul intracomunitar trebuie atribuit uneia dintre operațiunile din lanț, în funcție de situația concretă, spune Fiscul.

În urma verificărilor, inspectorii au stabilit că distribuitorul avea rolul de operator intermediar și era implicat în organizarea transportului utilajelor către România.

Pentru operațiunile analizate, ANAF a concluzionat că distribuitorului îi reveneau obligații de declarare în România, iar vânzările ulterioare către dealerii sau clienții români trebuiau tratate drept livrări interne pentru care TVA era datorată în România.

Problema identificată nu a fost utilizarea unor coduri de TVA în mai multe state membre, ci faptul că tratamentul fiscal declarat nu corespundea traseului și realității economice a tranzacțiilor verificate.

ANAF spune despre cazul descoperit că arată și schimbarea modului în care sunt realizate verificările fiscale.

„O factură arată cum a fost documentată o vânzare. Un document de transport arată de unde pleacă și unde ajunge bunul. O comandă poate indica beneficiarul și destinația finală. Analizate împreună, aceste informații permit inspectorilor să reconstruiască întregul circuit economic al unei tranzacții. ANAF va continua analiza tranzacțiilor transfrontaliere cu utilaje agricole în cazurile în care datele fiscale, comerciale și de transport indică diferențe cu potențial impact asupra obligațiilor de TVA”, spune Fiscul.

Verificările urmăresc identificarea situațiilor de neconformare și aplicarea corectă a regulilor fiscale.