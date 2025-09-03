Controale ANAF la firme care aduc mașini SH din străinătate. 90 milioane lei, prejudiciu invocat de Fisc

Antifrauda ANAF a făcut controale la mai multe firme interconectate care vindeau mașini second-hand din Uniunea Europeană și a descoperit, în urma verificărilor, un prejudiciu total de peste 90 milioane de lei, reprezentând TVA.

Frauda a fost realizată printr-un lanț de firme de tip „conductă”, potrivit unui comunicat al Fiscului. Acestea cumpărau mașini second-hand de la furnizori din UE și le vindeau mai departe altor firme, ai căror reprezentanți erau implicați în achiziția inițială a autoturismelor.

Ulterior, mașinile ajungeau la cumpărători finali – persoane fizice sau juridice.

ANAF precizează că în circuitul tranzacțiilor, au fost introduse și diferite materiale și articole de încălțăminte fără o utilitate reală, doar pentru a simula tranzacții comerciale.

„Scopul era de a crea cheltuieli artificiale și de a influența taxele și impozitele datorate statului, folosind proceduri contabile și financiare atipice sau artificiale”, spune Fiscul.

Verificările antifraudă au avut loc în 17 locații din Galați, Bârlad, Roman, Iași, Vaslui, Arad, Cluj, Brașov și Otopeni – Ilfov, în cooperare cu Direcția Națională Anticorupție – Structura Centrală.

„Toate acțiunile au respectat competențele fiecărei structuri și continuă în paralel cu perchezițiile organelor de urmărire penală”, conform comunicatului.

DGAF menționează că piața mașinilor second-hand este afectată de practici comerciale ilegale, care distorsionează concurența și pun în dificultate firmele care respectă legea.