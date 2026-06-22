Noi finanțări de 320 milioane dolari pentru startup-uri IT, de la Seedcamp, fondul de investiții care a ajutat UiPath să devină primul „unicorn” al României

Firma de venture capital londoneză Seedcamp, care a susținut primul „unicorn” al României, UiPath, încă de la începuturile sale, a lansat acum două noi fonduri de investiții, în valoare totală de 320 de milioane de dolari.

Banii sunt împărțiți astfel:

220 milioane dolari pentru Fund VII, fondul principal al Seedcamp, care oferă startup-urilor primele lor investiții (seed).

100 milioane dolari pentru fondul Select, prin care Seedcamp acordă investiții de serie B și mai mari unor startup-uri aflate deja în portofoliul său.

Noul fond Seedcamp pentru investiții timpurii, în valoare de 220 de milioane de dolari, este semnificativ mai mare decât fondul anterior, Fund VI, care fusese lansat în 2023, la o valoare de 180 de milioane de dolari.

Firma de investiții londoneză se concentrează pe startup-uri tech din Europa. Acum și-a deschis și un birou la New York, pentru a oferi fondatorilor startup-urilor din portofoliul său „acces la oamenii, capitalul și rețelele de clienți de care au nevoie pentru a cuceri piața din SUA”.

În septembrie 2015, UiPath și alte două startup-uri românești - DeviceHub.net, Traderion - au fost incluse în acceleratorul de afaceri Seedcamp de la Londra, după cum relata atunci StartupCafe.ro, citând ZDNet. 20 de startup-uri din toată lumea au intrat în acea cohortă.

În 2016, UiPath, companie fondată de Daniel Dines și Marius Tîrcă, a obținut o investiție seed de 1,6 milioane de dolari de la Seedcamp, Earlybird Venture Capital și Credo Ventures. Runda de finanțare a fost condusă de fondul german de investiții Earlybird Venture Capital, care îl avea și atunci, ca și în prezent, în echipă pe românul Dan Lupu.

De asemenea, Seedcamp a investit și în startup-ul danez de inteligență artificială spektr, care are printre fondatori și un antreprenor de origine română, Ciprian Florescu.

Fintech-urile Revolut și Wise s-au numărat și ele printre startup-urile care au primit investiții timpurii de la Seedcamp.