Credite IMM de până la 500.000 EUR completate de granturi, în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu. Se caută bănci partenere

Microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din cele 6 județe ale Regiunii Centru vor putea obține credite bancare de până la 500.000 EUR, cu garanții publice, completate de grant, printr-un nou instrument financiar susținut prin Programul Regiunea Centru 2021-2027, finanțat prin Politica de Coeziune a Uniunii Europene.

Este vorba despre Instrumentul Financiar „Garanție de portofoliu plafonată combinată cu grant într-o operațiune unică”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) și din contribuții de la Bugetul de Stat.

Instrumentul este gestionat de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii SA – IFN (FNGCIMM) și de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru, cu sprijinul băncilor care vor fi selectate în program ca parteneri de implementare.

FNGCIMM a lansat apelul public pentru exprimarea interesului în vederea selecției intermediarilor financiari care vor implementa acest instrument financiar.

Apelul se adresează instituțiilor de credit publice sau private aflate sub supravegherea Băncii Naționale a României, cu sediul și activitate desfășurată în România, autorizate legal să acorde finanțări beneficiarilor finali eligibili în cadrul Programului „Regiunea Centru” 2021-2027.

În cadrul procedurii vor fi selectați intermediarii financiari cu care FNGCIMM va încheia acorduri operaționale pentru implementarea Instrumentului Financiar, în calitate de Manager al Fondului Specific GARANȚII IMM CENTRU.

Băncile care vor fi selectate vor acorda credite IMM-urilor din cele 6 județe ale Regiunii Centru:

Alba,

Brașov,

Covasna,

Harghita,

Mureș,

Sibiu.

Prin intermediul Fondului Specific GARANȚII IMM CENTRU vor fi acordate garanții de portofoliu plafonate, combinate cu granturi într-o operațiune unică, cu scopul de a facilita accesul la finanțare și de a îmbunătăți condițiile de creditare pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii din Regiunea Centru, pentru adoptarea de tehnologii noi și avansate, modernizarea activităților și creșterea competitivității în sectoarele de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru 2021-2027.

Mecanismul va facilita acordarea de împrumuturi pentru proiecte ale mediului de afaceri care, în absența acestui sprijin, ar putea fi considerate prea riscante de către instituțiile financiare, contribuind astfel la un efect de creștere economică prin investirea fondurilor europene în economia regională.

„Este esențială obligația intermediarilor financiari selectați de a transfera integral avantajul financiar generat de garanție către beneficiarii finali, prin aplicarea unor rate ale dobânzii mai reduse pentru finanțările incluse în portofoliile garantate”, subliniază ADR Centru.

Băncile interesate trimit candidaturile la următoarea adresa de e-mail: adrc@fngcimm.ro, până la data de 20.07.2026, ora 12:00.

Valoarea alocată Fondului Specific GARANȚII IMM CENTRU din Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 pentru implementarea Instrumentului Financiar destinat microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii eligibile este de 118.530.373,02 lei, la care se adaugă 20.917.124,79 lei reprezentând valoarea granturilor asociate instrumentului financiar de tip garanție.

Instrumentul financiar propus va acoperi și va reduce substanțial costurile de finanțare pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii.

Cum va arăta finanțarea pe care o vor putea accesa firmele eligibile

Noul produs oferă firmelor eligibile acces facil la finanțare prin garanții de până la 80% din valoarea creditului, fără comision de garantare, pentru finanțări de până la echivalentul a 500.000 de euro.

Aceste credite bancare vor fi completate de granturi care pot include subvenții de capital și subvenționarea dobânzii:

Pentru credite de capital de lucru cu durata până la 36 luni , subvenția de dobândă va avea o durată maximă 12 luni .

, subvenția de dobândă va avea o durată maximă . Pentru creditele de investiții cu durata de până la 60 luni, durata subvenției de dobândă va fi de 24 luni.

Astfel, componenta de grant va contribui semnificativ la reducerea costurilor de finanțare și la accelerarea investițiilor și dezvoltării afacerilor IMM.

Obiectivele generale ale proiectului: