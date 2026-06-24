Finanțări Electric-Up: S-a dat ordinul de alocare a bugetului de 596 milioane lei, pentru plata ajutoarelor către firmele eligibile. Evaluarea proiectelor

Miercuri, 24 iunie 2026, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului energiei nr. 540/2026, care prevede alocarea bugetului maxim prevăzut pentru programul Electric-Up 2, de 596 de milioane de lei, pentru plata ajutoarelor de până la 150.000 EUR fiecare pentru firmele românești eligibile, care au depus proiecte pentru a-și instala panouri solare, stații de încărcare a mașinilor electrice și pompe de căldură.

Vorbim despre ediția curentă a programului Electric-Up, care a fost lansată în octombrie 2024, de Ministerul Energiei. Companiile HoReCa de toate dimensiunile, precum și microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) din domenii diverse pot primi granturile de până la 150.000 EUR fiecare pentru a-și instala panouri fotovoltaice, stații de încărcare a mașinilor electrice și pompe de căldură.

Problema este că oamenii au depus proiectele, dar nu prea mai știu ce se mai întâmplă cu acest program, după aparoape 2 ani de la lansarea sesiunii de înscrieri.

În cadrul ciclului 2 de finanțare a Programului „ELECTRIC UP” au fost depuse 2.859 de dosare de finanțare, aflate în etapa finală de evaluare. Ministerul Energiei precizează că procesul de evaluare a dosarelor depuse în cadrul Programului „se află în desfășurare și se apropie de etapa finală”.

Pe 16 iunie 2026,aproximativ 600 de dosare se aflau încă în analiză, urmând ca, „în perioada următoare, să fie finalizată etapa de evaluare a proiectelor”, a menționat Ministerul Energiei pe data de 16 iunie 2026.

Ordinul de ministru publicat miercuri în Monitorul Oficial prevede că se aprobă suma maximă de 596.000.000 lei necesară implementării Programului „ELECTRIC UP” în cadrul ciclului 2 de finanțare.

Suma se utilizează pentru finanțarea proiectelor declarate eligibile în cadrul ciclului 2 de finanțare a Programului „ELECTRIC UP”, în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis și ale ghidului de finanțare aprobate prin ordine ale ministrului energiei.

Banii ar ajunge pentru circa 770 de firme eligibile, la valoarea maximă a finanțării.

Ce urmează în programul Electric-Up 2024: Beneficiarii să stea cu ochii pe pagina oficială Electric-Up!

Potrivit art. 8 din Ghidul de finanțare, ciclul de finanțare include, printre altele, etapa de evaluare a proiectelor, respectiv analiza documentelor depuse, solicitarea de informații suplimentare/clarificări, după caz, și calculul coeficientului de performanță al proiectului (CPP). Ulterior, se realizează ierarhizarea proiectelor care au îndeplinit cerințele de eligibilitate și cerințele tehnice, în ordine descrescătoare a CPP obținut.

După finalizarea etapei de evaluare, Ministerul Energiei va publica pe pagina de internet listele proiectelor admise și listele proiectelor respinse. După publicarea acestor liste, va urma etapa de depunere și soluționare a contestațiilor de către Comisia de soluționare a contestațiilor.

În urma soluționării contestațiilor, Ministerul Energiei va publica lista finală a proiectelor admise și respinse, conform prevederilor Ghidului de finanțare.

„Recomandăm tuturor solicitanților și persoanelor interesate să urmărească permanent pagina de internet a Ministerului Energiei, la secțiunea dedicată Programului ELECTRIC UP, pentru informații actualizate privind derularea etapelor procedurale ale programului” - subliniază Ministerul Energiei.

Electric-up: Cine poate obține ajutoarele de până la 150.000 EUR pe proiect

Beneficiarii programului Electric-Up (ediția a doua) sunt?

Întreprinderi mici și mijlocii, în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Conform acestei legi, la IMM se includ și microîntreprinderile, pe lângă firmele mici și mijlocii (max. 249 de salariaţi, cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau active totale care nu depăşesc 43 milioane euro). Operatori economici care activează în domeniul HORECA, conform Clasificării activităților din economia națională — CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, astfel cum a fost actualizată prin Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007. Coroborat și cu alte programe HoReCa, aici ar trebui să intre companii de toate dimensiunile (micro, mici, mijlocii și mari), care dețin structuri de primire turistice (CAEN 5510, 5520, 5530, 5590) și/sau structuri de alimentaţie (CAEN 5610, 5621, 5629, 5630).

Valoarea granturilor oferite prin programul Electric-Up:

Prin Programul Electric Up, firmele eligibile vor putea obține granturi de câte 150.000 EUR pentru instalarea:

sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu,

a stației de reîncărcare pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in

și/sau a sistemului alternativ de încălzire/răcire (cum sunt pompele de căldură, de exemplu)

Antreprenorii trebuie să asigure 25% din cheltuielile eligibile din resurse proprii. Oricum, beneficiarii mai întâi implementează proiectul pe cheltuiala lor și apoi le decontează statul cheltuielile eligibile, în limita ajutorului de minimis (75% din chletuielile eligibile, dar nu mai mult de 150.000 EUR).

La solicitarea beneficiarului, statul îi poate acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis. Pentru acest avans, beneficiarul trebuie să obțină de la o bancă sau o firmă de asigurări un instrument de garantare.

În cazul în care se constată că beneficiarii nu au respectat criteriile de eligibilitate și angajamentele prevăzute în ghidurile de finanțare, au făcut declarații incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obține ajutorul de minimis sau au schimbat destinația acestuia ori se constată că nu au respectat obligațiile prevăzute în contractul de finanțare, ajutorul de minimis acordat se recuperează de către Ministerul Energiei în calitate de furnizor.

Urmărește statusul programului pe site-ul oficial Electric-Up-ciclul 2.