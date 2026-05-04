Constanța: Conferință de educație financiară pentru fermierii români

Se organizează o conferință la Constanța pentru fermierii care își doresc să își dezvolte afacerile într-un mod sustenabil, prin decizii financiare mai bine informate, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Conferința AgriFin 2026 va reuni aproximativ 100 de fermieri, alături de experți financiari, consultanți și reprezentanți ai instituțiilor relevante din domeniul agriculturii, pe 7 mai 2026, la Hotel Continental din Constanța (Strada Mircea cel Bătrân 39B-41).

Evenimentul, organizat de Impact Hub Bucharest și READ Foundation Romania, este constituit din sesiuni plenare, paneluri interactive, workshopuri aplicate și oportunități de networking.

AgriFin își propune să ofere participanților instrumente simple și aplicabile imediat în activitatea lor, dar și acces la informații relevante despre finanțare, fonduri și soluții de protecție financiară.

De asemenea, conferința va deschide dialogul despre adaptarea la schimbările climatice și diversificarea culturilor, contribuind la consolidarea unei comunități regionale de fermieri conectați și informați.

„Agricultura viitorului se construiește prin colaborare, inovație și utilizarea responsabilă a resurselor. Conferința AgriFin 2026 creează exact acest spațiu de dialog între finanțare, tehnologie și practici sustenabile, iar pentru Fundația READ este esențial să susținem astfel de inițiative care accelerează transformarea durabilă a agriculturii din România”, a declarat Gabriela Ciripială, Membru în Consiliul Director, Fundația READ.

Evenimentul este dedicat fermierilor, membrilor cooperativelor și antreprenorilor din agribusiness care își doresc:

idei aplicabile imediat în activitatea lor

o mai bună înțelegere a finanțelor fermei

contacte relevante din industrie

mai multă încredere în deciziile economice

„Credem că viitorul agriculturii depinde nu doar de resurse, ci și de încrederea fermierilor în deciziile pe care le iau. AgriFin este despre a construi această încredere, cu informații relevante și conexiuni valoroase”, a spus Oana Craioveanu, Co-founder & CEO, Impact Hub Bucharest.

Conferința va fi moderată de Alexandra Popa, director executiv al Centrului Român de Politici Europene (CRPE). Printre speakerii confirmați se numără reprezentanți ai mediului academic, instituțiilor publice și sectorului agricol, inclusiv experți din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură și Clubul Fermierilor Români.