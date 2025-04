Conferință internațională despre Intelligence Competitiv în era Inteligenței Artificiale, la București

Antreprenorii, studenții, cercetătorii științifici și profesioniștii în Intelligence Competitiv sunt așteptați la o conferință internațională, care va avea loc la București, la Universitatea Româno-Americană, unde vor putea asista la discuții despre acest domeniu în era inteligenței artificiale, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Intrarea este gratuită, iar înscrierile se pot face AICI.

Conferința Internațională de Intelligence Competitiv, aflată la a doua ediție, va avea loc la data de 14 mai 2025, în București, la Universitatea Româno-Americană.

Anul acesta tema conferinței este „Competitive Intelligence Analysis in the Age of AI”, iar participanții vor avea ocazia să exploreze modul în care inteligența artificială transformă domeniul „Intelligence Competitiv”, punându-se accentul pe modalitățile concrete prin care interacțiunile dintre analiștii umani și AI pot augmenta și transforma analiza de intelligence competitiv.

Printre vorbitorii principali se numără:

Răzvan Grigorescu - Consultant în Afaceri și Management, cu expertiză în marketing, strategie de afaceri, analiza informațiilor și intelligence competitiv.

Încă de la prima ediție, evenimentul a reunit profesioniști recunoscuți la nivel internațional din acest domeniu, devenind cea mai importantă conferință de acest fel din România și Europa de Sud-Est, spun organizatorii.

Conferința este deschisă studenților, cercetătorilor științifici, mediului de afaceri și profesioniștilor în intelligence competitiv care doresc să își extindă cunoștințele și să își dezvolte rețeaua în acest domeniu în continuă evoluție.

Participanții vor beneficia de prezentări de tip keynote, discuții la mese rotunde și module de cercetare, ce vor oferi perspective valoroase asupra celor mai recente tendințe, instrumente și bune practice în intelligence competitiv.

Conferința este organizată de Universitatea Româno-Americană și Răzvan Grigorescu, în colaborare cu IntelligenceCompetitiv.ro, SCIP și SCIP ICoE România.