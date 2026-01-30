Skip to content

Completarea Declarației Unice, impozitul pe dividende și alte noutăți fiscale explicate de ANAF la seminarele online din februarie 2026

Sursă: © Rochu2008 | Dreamstime.com

ANAF a publicat lista celor opt seminare online pe care le organizează în luna februarie 2026, pe diverse teme fiscale de interes pentru antreprenori și alte categorii de contribuabili.

Participarea este gratuită, iar înscrierile se pot face AICI, până la ora începerii seminarelor, în limita locurilor disponibile. 

Lista seminarelor ANAF în luna februarie 2026:

  1. Noutăți legislative în domeniul fiscal începând cu 01 ianuarie 2026 - marți, 10 februarie, ora 10:00;
  2. Tratamentul fiscal al veniturilor obținute de persoanele fizice din drepturi de proprietate intelectuală, precum și completarea declarației unice în cazul acestor venituri - joi, 12 februarie, ora 11:00;
  3. Redirecționare impozit pe profit - vineri, 13 februarie, ora 10:00;
  4. Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente - completare, depunere formular și exemple - miercuri, 18 februarie, ora 10:00;
  5. Completarea noului model al Declarației unice - marți, 24 februarie, ora 10:00;
  6. Tratamentul fiscal aplicabil veniturilor din dividende - miercuri, 25 februarie, ora 9:30;
  7. Stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea în/plecarea din România - joi, 26 februarie, ora 12:00;
  8. Completarea și depunerea declarațiilor informative D205 și D207 - vineri, 27 februarie, ora 12:00.

La un webinar care durează 2 ore pot participa maximum 500 de participanți.

Taxe

