Comisia Europeană: Unu din trei comercianți afișează în mod incorect reduceri online de Black Friday și Cyber Monday

Rezultatele unei anchete ale Comisiei Europene, desfășurate împreună cu autoritățile de protecție a consumatorilor din 23 de state membre, arată că unu din trei comercianți online verificați a folosit tactici ilegale pentru a vinde produse în timpul marilor evenimente de reduceri, precum Black Friday și Cyber Monday.

Autoritățile au constatat că 30% dintre comercianți au afișat reduceri false. Conform regulamentelor UE, atunci când un vânzător anunță o reducere, prețul de referință trebuie să fie cel mai mic preț aplicat în ultimele 30 de zile.

În cadrul anchetei au fost evaluate și alte tactici de vânzare abuzive, menite să influențeze deciziile de cumpărare ale consumatorilor. Dintre cei 314 comercianți online verificați în total:

36% au încercat să adauge automat produse opționale în coșul de cumpărături. Patru din zece comercianți din această categorie au făcut acest lucru fără a solicita clar consimțământul utilizatorului.

34% au afișat comparații de prețuri, însă 6 din 10 nu au explicat clar care este prețul de referință utilizat pentru comparație.

18% au folosit tehnici de vânzare sub presiune, cum ar fi revendicarea unui produs care se termină sau utilizarea cronometrelor de numărătoare inversă. Cooperarea în materie de protecție a consumatorului (CPC) a constatat că mai mult de jumătate dintre aceste cazuri erau înșelătoare. O tehnică de vânzare sub presiune poate fi considerată înșelătoare, de exemplu, atunci când afirmația sa privind stocul limitat este falsă.

10% au utilizat tactica „drip pricing”, prin care taxe suplimentare (precum cele de livrare sau de procesare) au adăugate abia la finalul procesului de achiziție.

Adăugarea de articole fără consimțământul consumatorului, afișarea prețurilor într-un mod înșelător, afirmația falsă că un produs se termină sau ascunderea unor taxe suplimentare până la sfârșitul procesului sunt practici ilegale conform legislației UE privind protecția consumatorilor.

„Black Friday și Cyber Monday oferă oportunități excelente atât pentru companii, cât și pentru consumatori. Cu toate acestea, o afacere mare nu este o scuză pentru a înșela regulile. Consumatorii se așteaptă la un tratament echitabil, indiferent dacă fac cumpărături online sau offline. Acțiunea noastră de verificare ar trebui să acționeze ca un memento: Întreprinderile care își tratează clienții în mod corect beneficiază întotdeauna”, a spus Henna Virkkunen, Vicepreședintă executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație. „Încrederea este esențială atât pentru consumatori, cât și pentru întreprinderi. Reducerile înșelătoare și „promoțiile” false subminează această încredere. Normele UE în materie de protecție a consumatorilor asigură un echilibru atent, asigurând o piață echitabilă, care servește atât intereselor întreprinderilor, cât și intereselor consumatorilor. Această acțiune de verificare ne oferă o imagine cuprinzătoare a pieței, ajutându-ne să identificăm domeniile în care sunt necesare acțiuni suplimentare pentru a o menține echitabilă, transparentă și competitivă”, a adăugat Michael McGrath, Comisar pentru democrație, justiție, statul de drept și protecția consumatorilor.

La această acțiune de verificare au participat următoarele state membre ale UE: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Suedia și Ungaria. Acestui demers s-au alăturat, de asemenea, Islanda și Norvegia.

Obligațiile comercianților în ceea ce privește reducerile de preț sunt prevăzute în Directiva privind indicarea prețurilor. Promovarea prețurilor este reglementată, de asemenea, de Directiva privind practicile comerciale neloiale.

Articol realizat de Marian-Cristian Munteanu